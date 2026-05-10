Aziz Yıldırım'ın forvet sözü ortaya çıktı! 'Kazanırsam, alacağım'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 14:06

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın 'forvet planı' belli oldu.

Süper Lig 2025-26 sezonunu 2. sırada tamamlamayı garantileyen ve Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Sarı lacivertliler, 6-7 Haziran tarihleri arasında yeni başkanını seçecek.

Bu bağlamda başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, seçim kozları için çalışmalarını sürdürüyor. Her iki başkan adayı da, iddialı kadrolar kurmak istiyor.

AZİZ YILDIRIM'IN FORVET PLANI

Fenerbahçe, bu sezon özellikle forvet konusunda şanssızlık yaşamıştı. En Nesyri ve Jhon Duran'ı ara transfer sezonunda gönderen sarı lacivertliler, Sidiki Cherif'i kadrosuna katmış ancak 19 yaşındaki golcüden istenen verim alınamamıştı.

Bu bağlamda 'net golcü' arayan Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın tercihi belli oldu.

"KAZANIRSAM ALACAĞIM"

IL Mattino'da yer alan habere göre Yıldırım, kongrede başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği ismi yakın çevresine açıkladı.

Yıldırım'ın bu bağlamda, Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku ismini dile getirdiği ve başkan seçilmesi halinde transfer edeceğini söylediği ifade edildi.

SÖRLOTH ZOR

Bununla beraber gündeme Sörloth isminin de geldiği ancak oyuncunun tercihinin Türkiye'den yana olmayacağı ve bu sebeple olası bir transfer operasyonunun imkansıza yakın olduğu dile getiriliyor.

NAPOLI YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

Transferin bir diğer cephesi olan Napoli de, Lukaku'nun ayrılığına sıcak yaklaşıyor. Napoli başkanı Aurelio de Laurentiis, Lukaku'nun yüksek maaşından kurtulmak istiyor. Belçikalı forvet için de Türkiye, değerlendirmeye değer bir alternatif olarak görülüyor. Lukaku, Premier Lig ve Serie A'daki mali koşullarda transfere onay verebilir. Oyuncu cephesinde gözler, 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.

