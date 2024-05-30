Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki ekonomi planı belli oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde gözler 8-9 Haziran’da yapılacak olağan genel kurula çevrildi. Altı yıllık bir aranın ardından yeniden aday olan Aziz Yıldırım, önceki gün ekonomi basınıyla bir araya gelerek hem mevcut başkan Ali Koç’un borçlulukla ilgili iddialarına yanıt verdi hem de 3 yıllık dönemde hayata geçireceği projeleri tek tek sıraladı. Yıldırım ve yönetim ekibi konuşmalarında sıklıkla sportif başarılarla birlikte kulübün gelirinin de artacağını ifade ederken, son 6 yılda herhangi bir başarı gelmediğini vurguladı. Kulübe yaklaşık 500 milyon Euro değerinde varlık bıraktıklarını belirten Aziz Yıldırım, “Bilançoyu tek taraflı olarak göstererek algı yapılıyor. Yaptıklarımız ortada ve yine yapacağız. 6 senedir konuşuyorlar ortada bir şey yok. ‘Şampiyonluk sözü vermem’ diyor o zaman neden geliyorsun? Bir tane boya yapmadılar, bir tek çivi çakmadılar. Biz ne diyorsak yaparız ve bir dönemde hepsini bitirmiş oluruz” diye konuştu. Yıldırım, göreve geldikleri takdirde hayata geçirecekleri projeleri ve planları şu şekilde sıraladı:

Haberin Devamı

STADA SANTIAGO BERNABEU MODELİ

“Toplam kapasite 61 bin 500 kişi olacak. Kale arkaları bir kat yükseltilerek 15 bin kişilik ilave kapasite açılacak. Stadyum inşası maçları ertelemeyecek. Stadın yıkılıp yeniden yapılması gibi bir durum yok. Stadın çevresi Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu gibi kaplanacak. Akustik iyileştirmeler yapılacak. Kombineler yeniden düzenlenecek. Kale arkalarının ön tarafında koltuklar kaldırılacak (UEFA maçları hariç). Bu stat aslında devletin, biz bunu kiraladık ve kendimiz yaptık. Kongre üyelerine soracağım; devletten para alıp yapalım mı yoksa kendimiz mi yapalım? Biz yaparsak manevi kısmı kuvvetli olur. Bu projeyi de göreve geldiğimiz 3 yıllık dönemde bitireceğiz.

BANKA BORÇLARINI İKİ SENEDE KAPATACAĞIZ

“Ataşehir’deki basketbol salonunun yanındaki 35 dönümlük arazi için Emlak Konut ile inşaat yapılacak. Konut ve ofis projesi ile birlikte içerisinde 50 yataklı bir otel ve kolej de olacak. Kolej ve otel Fenerbahçe’ye kalacak. 2018’de hesaplandığında 70 milyon Euro’nun Fenerbahçe’ye kalacağı ortaya çıkmıştı. İkincisi, Kayışdağı’nda devletten satın aldığımız mevcut kolejin arazisi. Yaklaşık 20 dönümlük. Bunu da değerlendireceğiz. Buradan da 70 milyon dolar seviyesinde bir gelir hedefliyoruz. Şu anda Fenerbahçe’nin bankalara faizlerle beraber yaklaşık 4 milyar TL borcu var. Bu iki projeyle iki sene içerisinde banka borçlarını kapatacağız.”

Haberin Devamı

YILLIK GELİRDE HEDEFİMİZ EN AZ 250 MİLYON DOLAR

“Görevi devrettiğimizde stadyum, basketbol salonu, Dereağzı, Topuk Yaylası ve daha birçok tesisin yanında arazileri de kulübe kazandırdık. Bunların değeri 500 milyon Euro ve belki daha fazla. Biz göreve geldiğimizde 250 milyon dolara kadar kulübün gelirini artırmıştık. Önümüzdeki dönemde kulübün gelirini yine minimum bu seviyede artırmamız gerekecek. Bizim hedefimizin en az 250 milyon dolar olması lazım. Hedefimiz yalnızca Türkiye’de şampiyon olmak değil, Avrupa’da da başarılı sonuçlar alıp oradan gelirlerimizi arttırmak.”

JOSE MOURINHO KULÜBE MALİYET GETİRMEYECEK

“Biz hiçbir futbolcuyu satmayacağız, kiralık olanlar gidecek. Mourinho ile ilgili büyük rakamlar yok. Kulübe bir maliyet getirmeyecek. Normal Fenerbahçe’ye gelen bir antrenör değerinde biz ve sponsorla birlikte ödeyeceğiz. Onun için o problem değil. Ali Koç da gitmiş Mourinho ile görüşmüş. Ben de kendisine söyledim, ‘Hangimiz seçilirsek seçilelim Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var’ dedim.”

Haberin Devamı

BEN 210 MİLYON EURO BORÇ BIRAKTIM

“Bizim bıraktığımız borç 1 milyar 950 TL’ydi. Bunun 1 milyar 250 milyonu döviz, kalanı TL idi. Biz kolay telaffuz edilsin diye Euro’ya çevirdik. Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki arazilerden gelecek gelirlerle birlikte aslında 412 milyon Euro borç vardı. Ali Şen de bana 28 milyon dolar borç bıraktı. Bugünkü değerde 80-100 milyon Euro. Onu da getir, toplam 212 milyon Euro. Benim bıraktığım borç bu. Karşılığında bıraktığım mal varlığı ise 500 milyon Euro.”

6 YILDA BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR

“Fenerbahçe ‘spor’ kulübü maalesef sporun dışına çıkmaya başladı. Bu, seçim köprüden önceki son çıkış. Çünkü onların Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak veya büyütmek gibi bir derdi yok. Onların bütün derdi kendileri için var olmak. O varlıklarını Fenerbahçe ile devam ettirmek. 6 yılda Fenerbahçe’ye hiçbir mal varlığı katmadılar. Bir çivi dahi çakmadılar. Bizim bıraktığımız bütün tesislerde bakım, onarım adı altında dahi bir işlem yapmıyorlar.”

Haberin Devamı

NE KADAR HİBE ETTİĞİNİ AÇIKLAMALI

“Şimdi ne kadar borç? 12 milyar TL. 29 Şubat’ta açıklanan rakam. Ali Koç ‘Kulüpten alacağım yok’ diyor. Burada 1.5 milyar borç gözüküyor. Ne kadar alacağı var belli değil. ‘83 milyon Euro alacağım var, Aziz Yıldırım seçilirse ben bu parayı ona bırakmam’ diyormuş. 6 yılda 93 transfere 193 milyon Euro ödenmiş. ‘150 milyon Euro sen ver, 150 milyon Euro ben vereyim bağışlayalım’ dedim. O borcu kulübe ne kadar hibe ettiğini açıklamalı.