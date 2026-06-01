×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı 2 golcü belli oldu! Tarih verdi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Transfer#Aziz Yıldırım#Vedat Muriqi
Aziz Yıldırımın anlaşmaya vardığı 2 golcü belli oldu Tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:39

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, adaylardan Aziz Yıldırım 2 golcü için tarih verdi. Yıldırım'ın Fenerbahçe forması giydireceği yıldızlar netleşti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel seçimde yarışacak olan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına da erkenden başladı.

Aziz Yıldırımın anlaşmaya vardığı 2 golcü belli oldu Tarih verdi

'İSTERSEK AÇIKLARIZ'

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, forvet transferleri ile ilgili flaş bir açıklama yapmıştı.

Aziz Yıldırımın anlaşmaya vardığı 2 golcü belli oldu Tarih verdi

Yıldırım konuyla ilgili olarak, "İstesem santrforlar gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Aziz Yıldırımın anlaşmaya vardığı 2 golcü belli oldu Tarih verdi

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Söz konusu iki ismin de kim olduğu öğrenildi. Buna göre sarı lacivertlilerin, daha önce gündemde yer alan iki golcüyle anlaştığı belirtildi. Vedat Muriqi'nin ve Serhou Guirassy’nin, Kanarya’ya çok yakın olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Uğurcanı unutmadı Dursun Özbekten hamleGalatasaray, Uğurcan'ı unutmadı! Dursun Özbek'ten hamleHaberi görüntüle

MURIQI GELMEK İSTİYOR

Muriqi'nin, yeniden Fenerbahçe’de forma giymek için çok hevesli olduğu bildirildi. Guirassy için yapılan bonservis pazarlıklarında ise büyük aşama kaydedildiği bildirildi.

Aziz Yıldırımın anlaşmaya vardığı 2 golcü belli oldu Tarih verdi

İki oyuncunun da Sarı-Lacivertli formayı giymek için kulüpten gelecek haberi beklediği bildirildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşa Real Madridden transfer Konyasporlu Adil listedeBeşiktaş'a Real Madrid'den transfer! Konyasporlu Adil listedeHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Transfer#Aziz Yıldırım#Vedat Muriqi

BAKMADAN GEÇME!