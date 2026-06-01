Aziz Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı 2 golcü belli oldu! Tarih verdi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel seçimde yarışacak olan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına da erkenden başladı.

'İSTERSEK AÇIKLARIZ'

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, forvet transferleri ile ilgili flaş bir açıklama yapmıştı.

Yıldırım konuyla ilgili olarak, "İstesem santrforlar gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Söz konusu iki ismin de kim olduğu öğrenildi. Buna göre sarı lacivertlilerin, daha önce gündemde yer alan iki golcüyle anlaştığı belirtildi. Vedat Muriqi'nin ve Serhou Guirassy’nin, Kanarya’ya çok yakın olduğu öğrenildi.

MURIQI GELMEK İSTİYOR

Muriqi'nin, yeniden Fenerbahçe’de forma giymek için çok hevesli olduğu bildirildi. Guirassy için yapılan bonservis pazarlıklarında ise büyük aşama kaydedildiği bildirildi.

İki oyuncunun da Sarı-Lacivertli formayı giymek için kulüpten gelecek haberi beklediği bildirildi.