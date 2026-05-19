FenerbahÃ§e'de 6-7 Haziran'da yapÄ±lacak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurulda baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, teknik direktÃ¶r konusunda yoÄŸun bir Ã§aba sarf ediyor.

3 ADAY BELÄ°RLEDÄ°

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, teknik adam konusunda Jorge Jesus, Nuri Åžahin ve Aykut Kocamanâ€™Ä± Ã¶n plana aldÄ±. Efsane baÅŸkan, eski futbolculara da gÃ¶rev vermeyi planlÄ±yor.

VOLKAN DEMÄ°REL SÃœRPRÄ°ZÄ°

Bu isimlerden biri de Volkan Demirel. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n bu hafta Demirel ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±p, kendisine SamandÄ±raâ€™da bir rol teklif edeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

YARDIMCI HOCALIK Ä°STÄ°YOR

Volkan Demirel daha Ã¶nce verdiÄŸi bir demeÃ§te, sadece Aykut Kocamanâ€™Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

