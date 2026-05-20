Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, bir otelde gerçekleştirilen kongre üyeleriyle buluşma toplantısında, 12 yıllık bir gidişatın durdurulması için göreve gelmek istediklerini söyledi.

Yönetim listesinde arkadaşlarının bir kısmının eski olduğunu ancak büyük çoğunluğunun yeni olduğunu bildiren Yıldırım, "Biz sistem kurmaya geliyoruz. Şampiyon olacağız. Bu sistem benden sonra yönetim kurulundaki arkadaşlar tarafından yürütülecektir. Bunun ana maddesi kurumsallaşmadır. Biz 8 sene önce kurumsaldık ama o kurumsal zaman içerisinde değişime uğradı. Biz yeniden eski haline getirerek kulübü bir bütün haline getireceğiz. Taraftarların, kongre üyelerinin, divan kurulu üyelerinin sahip çıktığı bir Fenerbahçe'yi hep beraber yeniden getireceğiz." dedi.

Yıldırım, aradaki yönetimlerle ilgili hiçbir zaman yorum yapmayacaklarını belirterek, her 2 yönetimin de ibra edilmesini tavsiye ederek, Fenerbahçe'de yeni bir olay yaratılmaması gerektiğini aktardı.

Seçilmeleri durumunda hesapları, kulübün durumunu açık ve şeffaf şekilde anlatacaklarını vurgulayan Yıldırım, her şeyi kabul ederek geleceklerin, yakınma olmayacağını, hem yönetim hem de Fenerbahçeli olarak bunun altından kalkacak bir güce sahip olduklarını bildirdi.

Yönetim ve Futbol AŞ'nin beraber çalışacağını ve beraber daha güçlü olacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Futbol aklı konusunda eski sporculardan bir danışma kurulumuz olacak. Aynı şekilde basketbolda da Ömer Onan gelecek. Bütün branşlarda kulübün içindeki çocuklarımıza, değerlerimize sahip çıkacağız. Onları görevlendireceğiz. Bunun dışında stadyumla ilgili arkadaşların bir çalışması var. Gerekli izinleri aldıktan sonra da yapımını inşallah bu süreçte başlatacağız. Bunun dışında yapmak istediklerimize gelirsek, ana tema olarak Fenerbahçe kurumsal bir kulüp yapısına kavuşacaktır. Gelirlerimiz sürekli arttıracak bir yapılanma yapacağız. Taraftarlardan ekonomik güce katkı sağlayan organizasyonların içinde olmasını sağlayacağız. Bunun dışında kulübün yapısının yapboz durumundan sürekli bilgi üreten ve mevcut bilgileri kalıcı olarak aktaran bir yapıya dönüştürmeye çalışacağız. Bizim tek hedefimiz Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması. Şartlar uygun. Bizim iyi bir takımımız var ama takviyeye ihtiyacı var. Bu takviyeleri de arkadaşlar çalışıyorlar. Kısa zamanda yerine getireceğiz Bizim bir şansımız da iyi oyuncularımız dünya kupasına gitmiyorlar. 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Bu bizim için avantajdır. Bu avantajı yeni takviyelerle daha belirgin ve daha güçlü hale getireceğiz. Hem Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele edeceğiz hem de Türkiye'deki veya diğer kupaları almak için iyi bir takım kurarak bunu başaracağız."

"FENERBAHÇE'DE HUZUR OLURSA ÜLKEMİZDE DE HUZUR OLUR"

Daha sonra kongre üyelerinin sorularını cevaplayan Yıldırım, şunları kaydetti:

Fenerbahçe'deki kırgınlıklar ve saha dışındaki kulübün gücüne ilişkin soruya, "1998 yılında başkan olduğumda da Fenerbahçe aynı durumdaydı. Biz mücadele ettik. Bunun için de geçmişte nasıl yaptığımı, nasıl mücadele olacağını herkes biliyor. Önce iyi takım yaratmamız lazım. İyi takımla biz de mücadeleyi daha kolay yaparız. Hiçbir şeyden endişeniz olmasın çünkü bugün Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Eğer Fenerbahçe'de huzur olursa ülkemizde de huzur olur. Bunu sağlayacak olan bizler kadar diğer kısımlar, kişiler, kurumlar... Her şeyde buna dikkat edecektir. Mücadele etmek kolay. Aramızdaki kırgınlıkları ortadan kaldıracak şey de şampiyonluktur. Şampiyon olunca her şey biter. Yanındakine kızıyorsan da ona sarılır öpersin."

Teknik direktör sorusuna da Yıldırım, "Çok zor bir soru sordun, terledim. Bizim için önce şampiyonluk. Başka zaman olsa başarılı olalım şöyle olalım derdim. Bugün muhakkak şampiyon olup önümüzü açmamız lazım. Bunun için arkadaşlarla tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yabancı teknik direktör getirirsen ne olur? Yerli olursa ne olur? Bunları tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta kongreden sonra hepsini açıklarız ama bizim eski değerlerimiz muhakkak görevde olacak." dedi.

Mourinho ile diğer adaylık sürecinde görüştüklerini ve anlaştıklarını anımsatan Yıldırım, dünya üzerindeki en önemli 3 isimden birisi olduğunu, her başarılı teknik direktörün de gittiği her takımda başarılı olamayacağını, o dönemde transferlerin geç kaldığını ifade etti.

Seçilmeleri durumunda 2 forvet oyuncusu alacaklarını aktaran Yıldırım, "Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Diğer mevkiler de var onlara bakıyoruz. İçerde mevzu ne onu görmek lazım. Limit ne görmek lazım. Her şey şu anda temenni. Bunu hayata geçirmek için sizin oylarınıza ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yıldırım, kendi döneminde hiçbir mal satılmayacağını, yatırım yapıp, araziler alacaklarını, 20-30 sene hiçbir malın satılmasına izin vermeyeceğini ve kongrede alınan kararların da iptal ettireceklerini aktardı.

Hakem hatalarına ilişkin soruya da Yıldırım, iyi takım kurulması durumunda hakem hatalarının da daha az olacağını vurguladı.