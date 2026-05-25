Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer! Osimhen'e rakip geliyor

Fenerbahçe'de gözler, 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, adaylardan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını yürütüyor.

Bununla beraber Aziz Yıldırım'ın transfer listesine dair birçok isim gündeme gelirken, bunun son halkası Premier Lig'den geldi.

'OSIMHEN'E RAKİP OLACAK SAVUNMACI'

Nigerja basınında Pulse Sport'ta konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:

"Nijerya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Calvin Bassey, Türk devi Fenerbahçe'nin ilgisini çekiyor.

İddialara göre bu ilgi, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanya doğrultusunda, taraftara Nijerya Milli Takımı'nın üst düzey oyuncusunu hediye etmek için oldu.

Sarı kanaryalar, geçtiğimiz günlerde üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın hegomonyasını kırmak istiyor.

Fenerbahçe'nin olası yeni yönetimi, Bassey'i ezeli rakibi Galatasaray2a karşı mücadele edebilecek savunma hattındaki kilit isim olarak görüyor.

TRANSFER, İNANILMAZ TERECEDE ZOR

Bassey için anlaşmak inanılmaz derecede zor. Premier Lig'ion gözde savunmacılarından ve Afrika kıtasının en iyi stoperlerinden biri olarak görülüyor. Oldukça pahalı bir operasyon olarak göze çarpıyor.

Bassey, Premier Lig'de Haaland ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın forveti Osimhen'den övgüler almıştı.

Nijeryalı savunmacının Fulham ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ancak takımının sözleşmeyi 12 ay boyunca tek taraflı uzatma seçeneği bulunuyor. Oyuncunun Transfermarkt değeri 28 milyon Euro."