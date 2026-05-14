Aziz Yıldırım'dan sürpriz teknik direktör hamlesi: Süper Lig ekibinin başkanıyla görüşecek!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 08:04

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olağanüstü genel seçimde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım teknik direktör konusunda Aykut Kocaman projesini camiadan gelen olumsuz görüşler nedeniyle şimdilik rafa kaldırırken, rotayı Süper Lig'de çalışan başka bir isme çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek ısınırken, Aziz Yıldırım cephesinde en kritik gündem maddelerinden biri teknik direktör konusu oldu. Yeniden başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı, mutlak şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımın başına geçecek ismi belirlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

AYKUT KOCAMAN PLANI ASKIYA ALINDI

Yıldırım’ın doğal favorisi olarak görülen Aykut Kocaman’ın adı uzun süre gündemin ilk sırasında yer aldı. Ancak camia içerisindeki bölünmüş görüşler ve özellikle taraftar tabanında oluşan olumsuz hava nedeniyle deneyimli teknik adamla ilgili planın şu aşamada askıya alındığı öğrenildi. Aziz Yıldırım’ın, seçim sürecine girilirken camiayı yeniden kutuplaştıracak bir hamleden kaçınmak istediği ifade ediliyor.

YABANCI HOCA İSTEMİYOR!

Öte yandan efsane başkana dünyanın farklı noktalarından çok sayıda yabancı teknik adam önerisinin ulaştığı da gelen bilgiler arasında. Avrupa futbolunun önemli isimleriyle ilgili dosyaların masada olduğu belirtilirken, Yıldırım’ın yabancı teknik adam konusunda ciddi çekinceleri bulunuyor. Özellikle Zico’nun 2007’deki şampiyonluğundan sonra Süper Lig’de görev yapan yabancı teknik adamların Fenerbahçe’yi zirveye taşıyamamış olması, tecrübeli başkanın karar sürecinde belirleyici rol oynuyor. Aziz Yıldırım’ın “şampiyonluk garantisi” olarak gördüğü modele yönelmek istediği ve bu nedenle Türk futbolunu yakından tanıyan yerli bir teknik adam fikrine daha sıcak baktığı öğrenildi.

YENİ HEDEF NURİ ŞAHİN

Bu doğrultuda son dönemde öne çıkan isim ise Nuri Şahin oldu. Başakşehir’in başında sergilediği modern futbol anlayışı, genç oyuncularla kurduğu güçlü iletişim ve saha içindeki cesur oyun planı, Aziz Yıldırım’ın dikkatini çekmiş durumda. Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklar, Yıldırım’ın genç teknik adamı uzun süredir yakından takip ettiğini ve geleceğin büyük hocalarından biri olarak gördüğünü belirtiyor.

BAŞKAN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

Kulislere yansıyan bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın kısa süre içerisinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Nuri Şahin’in geleceğiyle ilgili fikir alışverişi yapılacağı öğrenildi. Başakşehir cephesinin genç hocasını bırakmaya sıcak bakıp bakmayacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

EMRE BELÖZOĞLU VE VOLKAN DEMİREL'E VETO!

Aziz Yıldırım’ın daha önce Fenerbahçe’de görev yapan Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu gibi isimlere ise sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Yeni dönemde farklı bir enerji yaratmak isteyen tecrübeli başkanın, hem genç hem de Avrupa futboluyla güçlü bağları bulunan bir teknik adam profiline yöneldiği belirtiliyor.

