×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'dan sürpriz Aykut Kocaman kararı! Ters köşe yapabilir

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Aykut Kocaman
Aziz Yıldırımdan sürpriz Aykut Kocaman kararı Ters köşe yapabilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 09:20

Fenerbahçe'de önümüzdeki ay yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde takımın başına getirmeyi planladığı Aykut Kocaman konusunda farklı bir yol izleyebileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2018’te bıraktığı koltuğu yeniden almak için kongrede adaylığını açıkladı.

Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması bekleniyordu.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin gözü sahada, kulağı Galatasaray maçındaFenerbahçe'nin gözü sahada, kulağı Galatasaray maçında!Haberi görüntüle

YÖNETİME GEÇEBİLİR

Ancak farklı bir ihtimal daha konuşulmaya başlandı. Efsane başkanın, yönetime futboldan gelen bir ismi dahil etmek istediği biliniyor. Aziz Yıldırım’ın sürpriz bir hamleyle Aykut Kocaman’ı futboldan sorumlu yönetici yapabileceği iddia edildi. Kocaman’ın tam yetkili olarak futbolun her şeyiyle ilgileneceği kaydedildi.

Aziz Yıldırımdan sürpriz Aykut Kocaman kararı Ters köşe yapabilir

VAN BOMMEL BOMBASI

Teknik direktörlük için düşünülen ismin ise Mark van Bommel olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Şu anda boşta olan Hollandalı çalıştırıcı, son takımı Antwerp’i 2022-23 sezonunda, tam 66 yıl sonra Belçika Ligi’nde şampiyonluğa ulaştırmıştı. 49 yaşındaki teknik adam ayrıca Belçika Kupası ve Belçika Süper Kupası’nı da kazanmıştı.

Aziz Yıldırımdan sürpriz Aykut Kocaman kararı Ters köşe yapabilir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Aykut Kocaman

BAKMADAN GEÇME!