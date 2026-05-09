Aziz Yıldırım'dan sürpriz Aykut Kocaman kararı! Ters köşe yapabilir

Fenerbahçe’de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2018’te bıraktığı koltuğu yeniden almak için kongrede adaylığını açıkladı.

Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması bekleniyordu.

YÖNETİME GEÇEBİLİR

Ancak farklı bir ihtimal daha konuşulmaya başlandı. Efsane başkanın, yönetime futboldan gelen bir ismi dahil etmek istediği biliniyor. Aziz Yıldırım’ın sürpriz bir hamleyle Aykut Kocaman’ı futboldan sorumlu yönetici yapabileceği iddia edildi. Kocaman’ın tam yetkili olarak futbolun her şeyiyle ilgileneceği kaydedildi.

VAN BOMMEL BOMBASI

Teknik direktörlük için düşünülen ismin ise Mark van Bommel olduğu öne sürüldü.

Şu anda boşta olan Hollandalı çalıştırıcı, son takımı Antwerp’i 2022-23 sezonunda, tam 66 yıl sonra Belçika Ligi’nde şampiyonluğa ulaştırmıştı. 49 yaşındaki teknik adam ayrıca Belçika Kupası ve Belçika Süper Kupası’nı da kazanmıştı.