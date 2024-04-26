×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'dan seçime katılma kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Yüksek Divan Kurulu
Aziz Yıldırımdan seçime katılma kararı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 18:28

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yarın yapacağı Yüksek Divan Kurulu seçimine katılma kararı aldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerde yarın yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimi için kararını verdi.

Sports Digitale'nin haberine göre; başkanlığının ardından hiçbir genel kurula katılmayan Aziz Yıldırım, eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aday olduğu Yüksek Divan Kurulu'na katılma kararı aldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak. 

31 Mart 2024 tarihine kadar aidatlarını ödemiş, geçmiş aidat borcu bulunmayan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerinin katılabileceği toplantıda, giriş kartları saat 09.00'dan itibaren teslim edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Yüksek Divan Kurulu

BAKMADAN GEÇME!