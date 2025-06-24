Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması: 'Fenerbahçe'ye sahip çıkın!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Ataşehir'de genç kongre üyeleriyle buluştu. 400'e yakın genç isimin katıldığı söz konusu buluşmada Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunarak birleşme çağrısında bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN..."

"Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak için yapılması gerekenleri konuşmak."

"TAŞIN ALTINA EL SOKMALIYIZ"

"Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum."

Haberin Devamı

"BENİ BIRAKIN"

"Gençler bir araya gelmeli ve ortaya vizyon koymalı. Fenerbahçe için yapılması gerekenleri hayata geçirmeli. Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkarım bütün kamuoyunun önünde 'yokum' derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen, rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın."

"ANADOLU KULÜPLERİ GİBİ OLACAĞIZ"

"Diğer kulüpler bizi 10 sene geçti, isim vermek istemediğim için diğer kulüpler diyorum. 5 sene sonra bu 20 sene olacak. Bir daha önleyemezsiniz. Anadolu'da var olan ama bugün yok olan spor kulüpleri var. Onlar gibi olacağız."