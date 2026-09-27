Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran yönetimine tepki: 'Paraları yemişsiniz! Erkek gibi neden söylemiyorsunuz?'

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Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurul toplantısı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda Sadettin Saran yönetiminde genel sekreterlik görevinde bulunan Orhan Demirel, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin faaliyet raporunu aktardı, görevde oldukları süreçte elde edilen başarılarla ilgili bilgi verdi.

Yönetim dönemlerine ait finansal bilançoya değinen Demirel, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak için seçilmişti. Bu nedenle 2026-2027'ye ait gelirler, görev süremiz içinde yürüttüğümüz faaliyetlerin finansmanında kullanılmıştır. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldim, 'Önden kullanılan gelirleri ben çıkıp anlatacağım. Sen de çık, bu paraları nereye harcadığınızı açıkça anlat ki kongre üyelerimiz kulübün maddi durumunu bilsin, gerçeği herkes görsün.' dedi. 2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon euro banka borcu vardı. 34 milyon euro da ticari borcu vardı. Toplamı 381 milyon euroydu. Eylül 2025'te 83 milyon euroya düştü, ticari borç ise 193 milyon euroya ulaştı. Burada banka ve ticari borçları dikkate almak gerekiyor. Biz geldiğimizde 83 milyon euro olan banka borcunu sıfırladık. Bankalara beş kuruş borcumuz yok. 193 milyon euro olan ticari borcu, 187 milyon euroya düşürdük. Bu kullanılan paralar banka borçlarını kapatmak ve ticari borçları geriletmek için kullanılmıştır. Bu gösterdiğim rakamlar içinde de Ali Koç'un 72 milyon euro bir bağışı da gözükmektedir."

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"EN-NESYRI'NİN TAKSİTLERİ DEVAM EDİYOR"

Orhan Demirel, Fenerbahçe'nin FIFA'dan transfer yasağı almasına sebep olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedelinin taksitleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"En-Nesyri'nin taksitleri var. Bu ay sonunda kulübe gelecek 2 milyon 850 bin euro ödemesi var. Dolayısıyla En-Nesyri'nin ödeme taksitleri devam ediyor." diyen Demirel, şöyle konuştu:

"Haziran ayında nakit açığı bıraktığımız kombinelerden dolayı 30-33 milyon euro arası bir ödeme olduğunu belirtmiştik. Bunların içerisinde sadece En-Nesyri'nin taksidi yok. En-Nesyri ile birlikte 7 tane daha futbolcu var, bizde oynamamış olan, yani eskiden gelen oyuncuların ödemeleri de var, sadece En-Nesyri değil. Dolayısıyla bunlar da haziran ayı içinde ödenebilir durumdaydı. Sağ olsun yeni yönetim 18 Haziran'da ilk taksidi ödemiş. İkinci taksit tahmin ediyorum, ilk taksit geç ödendiği için, Mayıs ayı sonunda 45 günlük süre var çünkü ikincisiyle ilgili başkan zaten nasıl olduğuna dair şimdi bilgi verir. En-Nesyri'den gelecek taksitler devam ediyor."

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AZİZ YILDIRIM: "GEL BURAYA ERKEK GİBİ 'BİZ BU PARAYI YEDİK' DE!"

Orhan Demirel'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, Sadettin Saran döneminde yapılan işlere tepki göstererdi.

Orhan Demirel'in açıklamalarına yanıt veren Aziz Yıldırım, "Yahu paraları yemişsiniz. Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya bu oyuncuyu (Youssef En-Nesyri) satın almış. Bonservisinden 6 milyon euro daha kalmış. Nisan ayında taksidi geliyor ve siz bunu ödemiyorsunuz. FIFA'dan haziran ayının 15'inde bize yazı geliyor, biz ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz, ceza geliyor. İlk taksidi biz ödedik. İkinciyi de pazartesi günü vereceğiz. Bu yönetim olarak 6 milyonu biz ödüyoruz. Parayı aldınız, yediniz. Gel buraya erkek gibi 'Biz bu parayı yedik.' de. Niyetimi bozuyorsunuz. Sidiki Cherif'i sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e ve Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de oynayamıyor. Yüzde 5'i kulüplerin yetiştirme payı, yüzde 10 komisyon veriyoruz, geri kalan paradan da 18 milyon euro daha ödenecek bonservisi var." diye konuştu.

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Aziz Yıldırım, bankalara olan borçlar yüzünden 60 milyon euro faiz ödendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ben seneye ne kombine satacağım ne bir şey, gelecek yönetim alsın bunun gelirini. Bizden sonraki yönetim kimse ona 100 milyon kalacak. Arazilerden gelecek para bu. Biz bunu kullanmayacağız. Bak şimdi neler yemişsiniz söyleyeyim. Yusuf (Akçiçek) diye bir oyuncuyu 25 milyon euroya satmışsınız, 13 milyonunu peşin almışsınız, kalan 12 milyonu kırdırmışsınız. Bu sebeple 1 milyon euro faiz ödemişsiniz. 3 milyar 200 milyon liraya bankalara borçlandılar. Benim kurduğum Sportif AŞ ve Futbol AŞ'de sermaye artırımı yaparak bankalara borcu kapattınız. Ali Koç'tan devraldığınız borcu niye söylemiyorsunuz. Szymanski'yi 10 milyona satmışsınız, 4 milyon 300 bin euro peşin almışsınız, 5 milyon 700 bin euroyu kırdırmışsınız. En-Nesyri'nin 6 milyon euro bonservis bedelini ben ödedim. Chobani'den 20 milyon euro aldınız ama 10 milyon eurosu bu senenin, yani bizim yönetim dönemimiz. Bunları üst üste koyunca 141 milyon euroyu yemişsiniz. Ayrıca Ali Bey de bankada size para bırakmış."

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"KANTE'NİN MENAJERİ 3 MİLYON EURO İSTİYOR, SİZ ÖDEYECEKSİNİZ!"

10 Haziran'da mazbata alıp göreve başladıklarını anımsatan Yıldırım, "İki önemli konu var. Kante'nin menajeri sürekli arkadaşları ve muhasebeyi arıyor, 3 milyon euro ekstra alacağı olduğunu söylüyor. Biz de böyle bir anlaşma olmadığını söylüyoruz. Adam anlaşmayı gönderdi. Sizin içinizden 2 arkadaş, Kante'yle ilgili bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede Çağlar Söyüncü'yü ekliyor. Satış için yetki vermişsiniz, biz bunu feshedersek adama 3 milyon euro ödeyeceğinizi söyleyip temmuz başında feshediyorsunuz. Ben görevdeyim, sen nasıl bunu yapıyorsun. İlk şartım bu, ben başkan olarak bu parayı ödemeyeceğim. İkinci konu üniversite. Ben bu üniversiteyi kurmak için 10 sene çalıştım. En son Sayın Cumhurbaşkanımız 'Niye bu kadar istiyorsun?' dedi. Ben de 'Camia istiyor, ben istemiyorum.' dedim. 2018 başı gibiydi çağırdılar Ankara'ya, izin verdiler. Biz ayrıldıktan sonra bu operasyonu durdurdular ve bunu Medicana'ya verdiler. 10 sene kiraya vermişler, şartlar öyleydi. Ama üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Siz sustunuz ve 10 sene daha uzattınız. Niye karşı çıkmadınız?" değerlendirmesinde bulundu.

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"FENERBAHÇE'NİN MALINA ÇÖKME VAR!"

Konuşmasında "Burada Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez." ifadelerini kullanan Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Siz yönetim olarak suçlusunuz, bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. 400 bin euroya imza atmışsınız, bunu savunuyorsunuz. Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. Geldiğimizden bu yana bunu konuşuyoruz. 400 bin euro almak için niye 10 sene bu anlaşmayı uzattınız. Gelin bunu anlatın. Benim başkanlık derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyorum. Ufak kızım Yaz, Fenerbahçe marşıyla doğdu. Buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışları düzeltmek. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda kasada 77 milyon euro para var, haberiniz olsun."

"İBRA EDECEĞİM, LÜTFEN SİZ DE EDİN"

Kongredeki ilk konuşmasında "Siz yönetim olarak suçlusunuz, bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim" diyen Aziz Yıldırım ikinci açıklamasında şunları söyledi:

"Sabah geldiğimizde düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Son kongrede herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imajın oluşmamasını düşünüyordum. Sabah biraz kızdırdılar ama birlik ve beraberliğin sağlanması için ben ibra edeceğim. Kante'den dolayı 3 milyon euro ödeme var. Ama bu ödemeyi üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler. Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili de bizimle beraber çalışacaklar. 10 sene uzatmışlar. Elden gitmiş. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil."

SADETTİN SARAN YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri, mali ve idari açıdan üyelerin oylarına sunuldu. Saran dönemi oy çokluğuyla ibra edildi.

AZİZ YILDIRIM: "FENERBAHÇE SAHİPSİZ, HABERİNİZ OLSUN!"

"Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta, Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Nerede? Bir YouTube çıkmış, orada yayın yapıyor 3-5 kişi, para kazanıyorlar. Sizleri etkiliyorlar. Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın!"

"FENERBAHÇE'NİN MALLARINI SATTIRMAYACAĞIZ"

"Tüzüğe bir madde koyduracağım. Fenerbahçe'nin mallarını satmayacağız. Bir önerim var, 20-25 sene satamaz. Satmaya da mali kongreye gelecek çoğunluk onay verecek. Satmayı kaldırdım. Fenerbahçe'de mal alındıktan sonra kimse kafasına göre, babasının malı gibi satamaz! Babamızın malı olmadığı için biz de satmıyoruz. Ataşehir ve diğer yerlerden 100 milyona yakın para gelecek. Gelen para borcu kapatmak için kullanılacak, başka yere harcanmayacak."