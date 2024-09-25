Aziz Yıldırım'dan Okan Buruk açıklaması! O fotoğraf gündem olmuştu

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Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kızı Yaz ile beraber Okan Buruk ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Bir alışveriş merkezinde çekilen o fotoğrafta Aziz Yıldırım, kızı Naz ve Okan Buruk'un sohbet ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden Aziz Yıldırım ile Okan Buruk'un o fotoğrafı için açıklama geldi.

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."