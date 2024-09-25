×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'dan Okan Buruk açıklaması! O fotoğraf gündem olmuştu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Okan Buruk
Aziz Yıldırımdan Okan Buruk açıklaması O fotoğraf gündem olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 18:23

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile çekilen o fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kızı Yaz ile beraber Okan Buruk ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Bir alışveriş merkezinde çekilen o fotoğrafta Aziz Yıldırım, kızı Naz ve Okan Buruk'un sohbet ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden Aziz Yıldırım ile Okan Buruk'un o fotoğrafı için açıklama geldi.

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!