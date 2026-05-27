Aziz Yıldırım’dan Londra’da transfer bombası: "1 Haziran’da 2 isim bitiyor!"

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 22:33

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, Londra'da katıldığı dernekte açıklamalarda bulundu. Yıldırım, taraftarlara transfer müjdesi verdi.

"2 SANTRAFORLA 1 HAZİRAN'DA ANLAŞMIŞ OLURUZ"

Her fırsatta sarı-lacivertli ekibin kaliteli golcü takviyesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarında somut adımlar attıklarını belirtti. Yıldırım, 1 Haziran işaret ederek iki önemli ismi açıklayacaklarını duyurdu:

"2 santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben de görüştüm. Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz. Ancak belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık. İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz. Antrenör konusunda da aynı şekilde hareket edeceğiz. Herkes güvensin, inansın."

