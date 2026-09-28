Aziz Yıldırım'dan karar! Sözleşmesi uzatılıyor

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Bu sezon uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfere dair hareketlilik yaşanıyor. Aziz Yıldırım ve kurmayları, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yıldız ismin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Dış transferi bitiren sarı-lacivertliler bu kez de iç transferde harekete geçti.

MERT MÜLDÜR'E YENİ SÖZLEŞME

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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5-2 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Mert Müldür’ün, kontratının yenilenmesi gündemde. 30 Haziran 2027’de yani sezon sonunda Milli oyuncunun sözleşmesi bitiyor. 27 yaşındaki Mert’in Fenerbahçe’de kalmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Eylül 2026 başında kadro planlaması ve teknik ekibe yönelik eleştirileri sırasında Mert Müldür hakkında "Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye faydalanmıyoruz?" şeklindeki çıkışı gündem yaratmış, bu açıklamaların ardından futbolcu forma şansı bulmaya başlamıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 124 resmi maça çıkan Mert Müldür bu karşılaşmalarda 5 gol ve 13 asistlik skor katkısı gösterdi.