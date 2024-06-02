Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho sonrası flaş iddia: 'İsmail Kartal ile devam edeceklerdi'

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

Neden aday oldum? 6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor.

ŞAMPİYON YAPAMAZSAM BIRAKACAĞIM

Seçilirsem ve birinci yıl şampiyon yapamazsam bırakacağım, söz veriyorum. Stadı kim yaptı, Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek.

HEP ESKİ HOCALAR

İsmail Kartal, Ersun Yanal, Pereira... Hepsini yeniden getirdi. Biz bu adamları niye gönderdik? Sen bunlardan bir ders alman lazım. Orada olan insanlara 'Neden gitti?' diye sor. Aziz Yıldırım yapamadı biz bunları yaptık teziyle gitti eski hocaları getirdi ama sonuçta başarısız oldu.

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BU HAMLEYİ YAPMASAM...

Ben bu hamleyi yapmasam Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz.

TARİH ŞAMPİYONLARI YAZAR

Sivasspor maçında yensek şampiyon olacaktık. Bu sene 99 puan topladık, başarıdır ama şampiyon değiliz. Tarih şampiyonları yazar. İkincileri maalesef yazmaz. Bunun için şampiyon olmalıyız.