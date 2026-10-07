Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a transfer hediyesi: Fenerbahçe'de dünya yıldızı için operasyon başladı

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Cumartesi akşamı Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan.

Futbol takımı şampiyonluğa odaklanırken Aziz Yıldırım önderliğindeki sarı-lacivertli yönetim de ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı.

1 NUMARALI HEDEF BRAHIM DIAZ!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki 1 numaralı hedefi ise Brahim Diaz.

Faslı yıldız, yaz döneminde kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirerek Real Madrid’de formayı kapmak için mücadele etmeye karar vermişti. Sezonun şu ana kadarki bölümünde işler 27 yaşındaki oyuncunun umduğu gibi gitmedi. Brahim, dört esmî maçta sadece 178 dakika sahada kalabildi.

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GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Fenerbahçe, ara transfer dönemini beklemeden girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

TRANSFERDE RAKİP MILAN

Öte yandan Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz’a talipler de çıkmaya başladı. Yıldız futbolcunun 2020-23 yılları arasında 3 sezon kiralık olarak formasını giydiği AC Milan’ın da bu transferde istekli olduğu belirtildi.

Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Siyahlılar’ın Real Madrid’deki ilk hedefi Endrick. Milan’ın, Sambacı’nın menajerlik şirketi Roc Nations Sports ile görüşmelere başladığı kaydedildi. İtalyan ekibinin, Endrick’i kadrosuna katamaması halinde Brahim için teklif yapacağı iddia edildi.

MADRID, DIAZ'I OCAK AYINDA SATMAYA HAZIR

Brahim Diaz, yaz transfer döneminde yaptığı açıklamada hedefinin sezonu Real Madrid’de tamamlamak olduğunu söylemişti. Ancak İspanyol devinin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hücum oyuncusunu ocakta satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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REAL MADRID PERFORMANSI

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz, Real Madrid formasıyla bugüne dek çıktığı 167 resmi maçta 6801 dakika süre aldı (maç başına ortalama 40.7 dakika) ve 22 gol - 31 asist üreterek toplamda 53 gole doğrudan katkı sağladı.