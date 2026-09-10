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Aziz Yıldırım: 'İsmail Kartal görevinin başındadır'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#İsmail Kartal
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 23:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifası hakkında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal hakkında konuştu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

Hiçbirimizin istifa kararından haberi yoktu. Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya! Hiçbirimizin haberi yoktu. İsmail Hoca aniden istifa etti, hiç beklemiyorduk ki. Siz yazıyorsunuz istifa edecek diye, siz yazmayın bakalım istifa edecek mi! Çanağı tutuyorsunuz! Sosyal medyadan yazıyorsunuz.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu!

Gözden KaçmasınFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa ettiFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti!Haberi görüntüle

GÖREVİNİN BAŞINDADIR

İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın! İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz.

BİZİM TAKIM İYİ OYNADI

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Bizim takım iyi oynadı, 1 puan aldık. Bizim hesabımızda gruptan çıkabiliriz. Bunu söylemiyorum şuradan buradan bunu alırız diye. Müsaade etmiyorsunuz ki! Levent oynadı, iyi oynadı mı, Bartuğ iyi oynadı mı! Söyleyin! O zaman nedir derdiniz! Oyuncu yok şu bu!

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#İsmail Kartal

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