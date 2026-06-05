Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Merih Demiral tepkisi: 'Oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı!'

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"KARŞI TARAFTA HAYALLER VAR"

Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyoruz ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var, ona dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri söylemiyoruz.

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"BEN BAŞKAN OLMAK İÇİN GELMİYORUM BUNU HERKES BİLSİN"

Seçim ne olur? İki tarafa bakacaklar, geçmişte ne yapmışlar, bugün neler vaat ediyorlar, bunlara bakacaklar ve karar verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Benim Fenerbahçe'nin başkanlığına ihtiyacım yok. İşim var, zamanımı ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Bunu bozuyoruz ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Neden? 12 senelik başarısızlık var. 7 sene şampiyonlukta fark var. 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın bir şampiyonluğu bunu uzatır. 20 sene arada fark olur. O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bütün camianın bunu görmesi lazım.

"LİDERLİK YAPACAĞIM"

Ben liderim, başkan değilim. Liderlik yapacağım. Bütün arkadaşlar görevlerini yapacaklar, ben onlara destek olacağım. Benim görevim bu.

Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum. Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor.

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"BÖYLE HAYALLER KURACAKSAK GERÇEKLERİ GÖREMEYİZ"

Merih’i açıkladılar fakat kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı. Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz.

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"2 SANTRFOR İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe'nin gerçeği, iyi bir takım var ve iyi oyuncular lazım. Santrfor yok, santrfor iyi bir çocuk ama benim tenkit ettiğim bonservisi. Çocuğu ateşe attınız. Santrfor bu dediniz ve her şeyi o yapacak dediniz. Şu anda ihtiyaç santrfor. 2 santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz, belki hiç açıklamayacağız.

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"3 TEMMUZ, FENERBAHÇE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR VE FENERBAHÇE'YE DARBE VURMUŞTUR"

Aday olacaktım tabii ki. 3 Temmuz'u kimse bana unutturamaz. 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir ve Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin yükselişini engellemiştir. O kırılganlık bugün devam ediyor. Fenerbahçe camiası, bir örgütle savaşmıştır. O örgüt, ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Fenerbahçe, Türkiye'de öncüdür ve Kuvayi Milliye'dir. FETÖ'ye karşı ilk direnişi gösteren Fenerbahçe'dir. Şikeyi ben kendim mi yaptım, oyuncu yok, karşı takımdan kimse yok, hakem yok! Bir tane hakem yok! Biz kendi kendimize yaptık! Şuraya şu kadar para gitmiş, MASAK inceledi. Kimin emrindeydi, örgütün elindeydi. Raporlarında yok. 2011, bugün 15 sene oldu. Herkes unutuyor.

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"İLK BAŞTA 5 YILLIK, SONRA 10 YILLIK PLAN YAPILMASI LAZIM"

Fenerbahçe'nin çabuk olarak toparlanması lazım. İlk başta 5 yıllık, sonra 10 yıllık plan yapılması lazım. Bunu yalnız futbol olarak düşünmeyelim, diğer branşlar, kendi için de bir plan yapmak lazım. Tesisleşme, finansal olarak neler yapmak lazım. Kurumsal çalışma yapmak lazım.

"GALATASARAY, 20 SENE HEP ÜZÜLEREK GİTTİ"

Burası mabed! Kadıköy, çıkışı olmayan yer! Galatasaray, 20 sene hep üzülerek gitti. Geçen sene son saniyelerde gol attık, 1-1 kaldık, bizim oyuncular sevindi. Bunu kabul etmiyorum ben! Ya kazanacağız ya da iyi oynayıp berabere kalacağız. Oyuncular soyunma odasına üzülerek gidecek.

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"HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Vizyon diyorsunuz. 1998'de Aziz Yıldırım geliyor ve yapıyor. Bugün de ne ihtiyaç varsa... Ne yapacaksak, bunları da yapacağız. Biz teknik direktörle birlikte çalışacağız. Ne düşünürsek söyleyeceğiz. Hata yaparsa, söyleyeceğiz. O da insan. Hep birlikte çalışacağız. Seçimle; futbol aklının, teknik direktörün, futbolcuların ne alakası var ama oraya getirdik. İyi hoca hangisi? Mourinho'dan gelen büyük hoca var mı, hüsran. Demek ki o da çözüm değil.

"20-25 HAZİRAN CİVARI ÇOK OYUNCUYU TRANSFER ETMİŞ OLACAĞIZ"

Gerçeklerle hayalleri ayıralım. Gerçekler nedir, Fenerbahçe'yi kaliteli hale getireceğiz. Şu anda iyiler ama eksik bölgeleri var. Buralara takviye yapacağız. 2 santrfor alacağız. Diğerleri için de çalışılıyor. Seçildikten sonra bunları ciddi olarak değerlendireceğiz. 20-25 Haziran civarı çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız.

"KONGREYİ KAZANACAKSAM, OYUNCUYLA KAZANMAYAYIM"

Teknik direktör adayımız belli değil. Konuştuğumuz insanlara bunları anlatıyoruz. Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre transferleri yapacağız. Kendisiyle de konuşacağız bugün. Belki yarın bir tanesini açıklarız. Tam her şey bitmeden açıklamam, bitmeden bir şey söylemem. Kongreyi kazanacaksam, oyuncuyla kazanmayayım. Geçmişte getirdiklerim ortada benim. Hepsini getirdik biz. Çok iyi Fenerbahçe takımı yapacağız.

"OMAR FAYED'İ FENERBAHÇE CAMİASI TANIMIYOR, NASIL TRANSFER YAPMIŞLAR ANLAMADIK"

Bir oyuncu her şeyi değiştirebilir ama diğerlerinin de iyi oyuncular olması lazım. Biz iyi bir takım yapacağız. Hedefimiz iyi bir takım yapmak. Arkadaşlar çalışıyor, benimle de istişare yaptılar. 4 tane yabancı da bizim 3 tane varmış. Biz bir transfer daha yapabiliyoruz. Onu (Omar Fayed) Fenerbahçe camiası tanımıyor, nasıl transfer yapmışlar anlamadık. Gelince, bir çözüm üreteceğiz. 10 kişi olan yerde, çok oyuncu var, kalabalığız. Yerli oyuncu da alabiliriz, arkadaşlar ona da bakıyor. Yerliden çözebilirsek yabancıya gitmeyiz. Yerli oyuncu ile çözersek değişmesini istemeyiz.

"8 SENE ÖNCE BIRAKTIĞIMDA TÜRK SPORU BÖYLE DEĞİLDİ"

Ben 8 sene önce bıraktığımda Türk sporu böyle değildi. Şimdi menajerler vasıtasyla, dışarıdaki oyuncunun menajeriyle kontak kuruyorlar menajerlik ücretinden faydalanmak için. Haberleri yayıyorlar. İstiyor diye lanse etmeye çalışıyorlar. Şimdi o olabilir olasılığı ile para kazanmak için bunu yapıyorlar. Lütfen herkes kendine gelsin. Zaten sosyal medya akbabaları, trolleri var. İnşallah devlet, kısa sürede bunları kontrol altına alacak. Seçilirsem, bu konuda çalışacağım. Gereken ne varsa yapacağım.

Ben seçilirsem, ben bunları transfer ediyorum diyebilirim. Ama seçilmezsem, zarar verecek. İki taraf da gizli çalışma yapmalı. Seçilmeyen taraf, seçilene söylemeli. Ben söyleyeceğim. Onların da aynısını yapması lazım. Kamuoyunda gerçek olmayan şeyleri söylemek Fenerbahçe'ye maddi ve manevi zarar veriyor.

"GELİN BİRLİKTE HAREKET EDELİM DİYORUM"

Gelin birlikte mücadele edelim diyorum, birleşelim demiyorum. Bunlardan biri aday, diğeri eski başkan. Gelin birlikte hareket edelim diyorum. Biz kazanırsak, Fenerbahçe kazanacak. Biz kaybedersek, Fenerbahçe kaybedecek. Onun için iyi değerlendirsinler. Ondan sonra karar versinler.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 2011'de şampiyon olduk, göndermediler. TFF göndermedi. Orada kim varsa sorumludur. 2014'te yine göndermediler. 2 sene hak ettiğimiz halde göndermediler. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız ve katılacağız.

Şu anda başarılılar. (Şu andaki TFF yönetimi) Kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle kavga etmeye gelmiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var, hep birlikte çözüm üreteceğiz.

"HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ, YİYEMEZLER!"

Federasyonla, MHK ile hiçbir sorunumuz yok başta. Ne zaman sorun olursa, biz gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yedirmeyiz, yiyemezler!

Kulüpler birlikte hareket etmeye mecbur yoksa kapatırlar! Herkes gelirlerini arttıracak. Bunu sağlamalıyız. Kimse sorunlarla uğraşmıyor, öyle bir şey yok.

"BEN DE İSTERSEM OYUNCU SÖYLERİM"

Camianın gerçeklerle hareket etmesi lazım, hayallerle değil. Ben de istersem oyuncu söylerim. Real Madrid, Barcelona başkanı ile fotoğraf çektiririm istersem. Biz Monaco'ya maça gitmiştik, Laporta Barcelona başkanıydı ve otele beni görmeye geldi. Biz bunu hiç söylemedik. Biz kimseye bunları anlatmadık.

"FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ İYİ DÜŞÜNMELİ VE GERÇEKLERLE HAYALLERİ AYIRSINLAR"

Fenerbahçe camiası, kararlı ve doğruyu gören bir camia. Onun için benim için bir şüphem yok. Sandıkta hayaller ve gerçekleri ayıracak ve ona göre karar vereceklerdir. Ben bir daha gelmem. Başarısızlığı durdurabileceğimi durduğum için aday oldum. Geçen sene aday olmadım. Biz arkadaşlarla geldik ve aday olduk. Bizi seçmeleri için oy vermelerini istiyorum ama seçmezlerse, teşekkür ederim. O zaman yeni bir hayat (Gülerek) Belki daha mutlu olurum. Fenerbahçe kongre üyesi iyi düşünmeli ve gerçeklerle hayalleri ayırsınlar. Gerçek olanı görüp kullanırlar diye düşünüyorum. İki adaydan hangisini seçerse, Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun.