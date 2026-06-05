Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi açıklaması: 'Böyle transfer mi olur!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları hakkında Now Spor'a konuştu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

İstesem ben de herkesle fotoğraf çektiririm. Real Madrid ve Barcelona başkanıyla da fotoğraf çektiririm. Futbolcularla da fotoğraf çektiririm. Mesele bu değil. Fenerbahçe'nin gerçekleri var. Fenerbahçe'nin 2027 Mayıs ayına kadar 200 milyon euro ödemesi var. Ayrıca 40 tane oyuncumuz var. 21'i yabancı. Ciddi hesap kitap yapmadan 'Ben onu yapacağım, bunu yapacağım' demek Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Oyuncuları açıklıyor ama kulüpleri satmayacağız diyor. Oyuncuya talipseniz hem kendisiyle hem kulübüyle anlaşmanız lazım.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN YAPILAN İŞLER

Sözle olmaz. Hakan Safi, götürsün o zaman divana 500 milyonluk çeki versin. Oyuncularla yaptığı anlaşmalarda imza varsa Divan Kurulu'na versin. Bunlar seçim kazanmak için yapılan işler. Ben gerçekçiyim, yapamam. Hayaller ve gerçekler birbiriyle uymaz.

Haberin Devamı

BÖYLE TRANSFER Mİ OLUR!

Hakan Safi ne açıkladı ya? Oyuncu açıklıyor, ertesi gün kulüpleri yalanlıyor. Böyle transfer mi olur? Açıkladığı oyuncular da yıldız değil. İyi oyuncu ama yıldız değil. Mbappe derken şaka yapıyorum. Dalga geçiyorum ya. Fenerbahçe'nin gerçekleri.