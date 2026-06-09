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Aziz Yıldırım'dan Guendouzi kararı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Matteo Guendouzi
Aziz Yıldırımdan Guendouzi kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 16:48

Pazar günü yapılan seçimde 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi için kararını verdi. İşte detaylar...

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Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Fenerbahçe'nin ön plana çıkan isimlerinden oldu. 27 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekibe transferinin ardından istikrarıyla adından sıkça söz ettirdi.

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Devre arasında Lazio’dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Fransız futbolcu, ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray’a attı. Sarı lacivertli formayla 2 kez fileleri havalandıran Guendouzi, diğer golünü ise Samsunspor karşısında buldu.

Tecrübeli orta saha, N’Golo Kante ile yakaladığı uyum ile de dikkat çekti. 22 maçta forma giyen Guendouzi’nin bir de asisti bulunuyor.

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Fransız futbolcu, ligde yüzde 91 pas isabet oranıyla oynadı. Ligde maç başına 6 top kazanan Guendouzi, yüzde 80 başarılı müdahale oranı yakaladı.

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Aziz Yıldırımdan Guendouzi kararı

AZİZ YILDIRIM TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.

Aziz Yıldırımdan Guendouzi kararı

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

27 yaşındaki futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aziz Yıldırımdan Guendouzi kararı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Matteo Guendouzi

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