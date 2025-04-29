Aziz Yıldırım'dan gece yarısı stat açıklaması! Fenerbahçe'den jet cevap

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin stat projesiyle ilgili Kale Arkası'nda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır" dedi.

Aziz Yıldırım yeni stadın borçlanmadan yapması gerektiğini vurgulayarak, "Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Aziz Yıldırım mevcut yönetimin mali konularda yanlış açıklamalar yaptığını belirtti ve "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stat projesiyle ilgili açıklamalara, "Stadın projesi Adnan Aksu isimli mimarın projesidir, benim çizdiğim bir proje değil. Eğer onlar aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile konuşmaları gerekir ama ilgisi yok. Adnan Aksu bizim stadımızın müellifidir, onun haberi ve isteği olmadan buraya herhangi bir proje yapılamaz" cevabını verdi.