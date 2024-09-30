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Aziz Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması

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#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe#Galatasaray
Aziz Yıldırımdan Galatasaray açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 19:00

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceği haberleri hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceği haberlerini yalanladı.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yılı aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."

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#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe#Galatasaray

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