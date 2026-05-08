Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe derneklerine ve taraftara beraberlik çağrısı: 'Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 17:11

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, derneklere ve taraftara birlik-beraberlik çağrısında bulundu.

Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında, birlikte büyük mücadeleler verdiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe Spor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik.

Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

"CAMİA İÇİNDE BİR VE BERABER OLALIM"

"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."

