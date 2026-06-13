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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Beko'ya ziyaret!

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Basketbol Süper Ligi
Aziz Yıldırımdan Fenerbahçe Bekoya ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 14:11

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, basketbol takımını ziyaret etti.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Göktürk, Önder Fırat, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Tanju Kaya, Mustafa Aydın Acun, Savaş Adalet ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi Play-off finalinde Beşiktaş GAİN ile eşleşen ve bu akşam serinin ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Beko'yu ziyaret etti.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabakanın hazırlıkları bugün sabah saatlerinde yapılan şut antrenmanıyla tamamlanırken, Aziz Yıldırım ve Yöneticiler de karşılaşma öncesinde teknik ekip ve oyuncularla ile bir araya geldi.

Aziz Yıldırımdan Fenerbahçe Bekoya ziyaret

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Antrenmanın bir bölümü takip eden Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncularla sohbet ederek Beşiktaş karşısında başarı dileklerini ilettiler.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Basketbol Süper Ligi

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