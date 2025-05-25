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Aziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

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#Fenerbahçe Beko#Aziz Yıldırım#Euroleague
Aziz Yıldırımdan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Bekoya tebrik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 22:35

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

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Fenerbahçe, THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon oldu.

İLK ŞAMPİYONLUK AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE

Fenerbahçe, Euroleague Final Four'da 4. kez final oynadı. 2016-2018 yılları arasında üst üste 3 kez bu başarıyı tekrarlayan sarı-lacivertliler 2017'de Olympiakos'u saf dışı bırakarak kupaya uzandı. Kanarya, 8 kez yıl sonra çıktığı finali kazanarak 2. şampiyonluğunu yaşadı. Fenerbahçe, ilk kez Euroleague tarihinde en çok kupa kazanan isim olan Zeljko Obradovic ile bu başarıyı elde ederken, bu kez öğrencisi Sarunas Jasikevicius ile şampiyonluğa ulaştı.

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"DÜNYANIN EN GÜZEL TAKIMI"

Aziz Yıldırım, şampiyonluğun hemen ardından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın en güzel takımı” ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa’nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

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Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe Beko#Aziz Yıldırım#Euroleague

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