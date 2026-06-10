Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı hamlesi! Defter açılıyor

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Sadettin Saran ve yönetimi, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasına rağmen transfer çalışmalarına devam etmişti. Birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştirilirken, bunlar içinde en heyecan yaratanı Mohamed Salah olmuştu.

AZİZ YILDIRIM YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

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Rekor oyla yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, adaylık sürecinde TRT Spor’da katıldığı bir programda Mısırlı yıldızla ilgili konuşmuştu. Yıldırım, "Mohamed Salah 20 milyon Euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon Euro... 3 sene sözleşme ister, toplam maliyeti 90 milyon Euro! Eğer acil ihtiyacımız o ise, alırız! Bunlara futbol komitemiz karar verecek." ifadelerini kullanmıştı.

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TORUNOĞULLARI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Saran Yönetimi’nde futboldan sorumlu yönetici olan Ertan Torunoğulları, dünyaca ünlü yıldızla ilgili heyecan yaratan açıklamalar yaptı. Torunoğulları, "Kendisi Türkiye’ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk. Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa, Salah’ın Fenerbahçe forması giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte seve seve çalışırız." dedi.

YENİ HAMLE BEKLENİYOR!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, bugün mazbatasını alacak ve ardından resmî olarak ilk yönetim kurulu toplantısını yapacak. Yıldırım'ın, Vedat Muriqi transferinin ardından Mohamed Salah defterini yeniden açabileceği gelen bilgiler arasında. Salah, istediği rakamların verilmesi halinde Fenerbahçe'ye imza atabilir.

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LIVERPOOL'UN EFSANESİ OLDU

Mohamed Salah, 2017’de Roma’dan transfer olduğu Liverpool’da adını kulüp tarihine yazdırdı. Salah, Kırmızılar’da 191 Premier Lig golü atarak kulübün en golcüsü oldu. 33 yaşındaki oyuncunun 9 yıllık Liverpool macerası bu sezon sona erdi. Şu anda bonservisi elinde olan Salah, Dünya Kupası’nın ardından yeni takımına karar verecek. Dünyaca ünlü oyuncuya Suudi Arabistan ve ABD’den de ilgi var. Salah, son sezonunda çıktığı 41 resmi maçta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı.