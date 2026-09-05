Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası hakem tepkisi: '2 penaltımız verilmedi, beni kimse durduramaz'

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, derbi sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz ama yine 2 penaltı verilmedi!

2 PENALTI VERİLMEDİ

Dört haftadır hiçbir yorum yapmadık, bu akşama gelene kadar. Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, yenildik, olur dedik, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Orada da penaltı verilmedi ama yendik. Biz bunlar düzelir dedik. Burada yine hakem hataları.

BUNLARIN HEPSİ YETENEKSİZ

Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. İki tane yine penaltı var, verilmedi. 5. dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonuna bakın, çelme takıyor, yine vermiyor. Bunları verse atsak, Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir işe yaramayanı çözüm değil ki. Bu hakemleri biri kurmuyorsa oyuncak gibi, bunların hepsi yeteneksiz.

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BENİ KİMSE DURDURAMAZ

Ben konuşmaya başlarsam, beni kimse durduramaz! Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz! Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp!

BU ŞEKİLDE OYNANMAZ

Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı ama hakkını yediler. İnce ince doğruyor. 20 sene başkanlık yaptım, 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, bizim oyuncumuzu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor, önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale edin, gelin bakın deyin. O da yok. Kerem'e resmen çelme taktı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani zor.

DAYAK YİYEN HAKEME...

Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu! İnce ince doğruyor! Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider ki bu akşam söyleyeceğim sözler değil.

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LİGLERİ 1 SENE ERTELESİNLER

Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler.

TÜRK FUTBOLUNA YAZIK

Yetenek doğuştan olur, sonra da eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık, Türk futboluna yazık.

BAŞKA TÜRLÜ KONUŞMAYA BAŞLARIM

Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanır. Bu hakemden 4 haftadır tüm takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. VAR hakemi yabancı getirdik değil, o zaman hepsini yabancı getireceksin. Çözümü ben bilemem, kendileri bilecek. Bizim talebimize gerek yok. TFF olayın nerelere gittiğini görecek, tedbiri neyse alacak. Ben bilemem. Ben birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.