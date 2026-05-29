Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman açıklaması!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, teknik direktör çalışmaları hakkında konuştu.
İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;
Ben sosyal medyaya bakarak karar vermem. Benim aklım oradan fazla. Aykut Kocaman gelir veya gelmez… Bu ayrı bir konu ama bizim değerimiz. Sosyal medyada 'Aykut hocayı açıklarsa seçim kaybeder.' yazıyorlarmış. Kaybedersem kaybederim ne olacak yani? Hiç önemli değil benim için.
18 MAÇTA 17 GALİBİYET ALDI
Aykut Kocaman, Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe ile şampiyon oldu, 18 maçta 17 galibiyet aldı. Unutuyorsunuz ve görmüyorsunuz.
MOURINHO AÇIKLAMASI
Jose Mourinho geldi. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biriydi ama olmadı. At sahibine göre kişner. Başarıyı bir seneyle yorumlamayın. Ben hepsiyle çalıştım. Herkesi iyi tanıyorum.