Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tavsiye: 'İmzaları bekleme, haziranda seçim yap'

Haberin Devamı

Olağanüstü kongre atmosferine giren Fenerbahçe’de dün kritik bir görüşme gerçekleşti.

Başkan Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Yıldırım’ın Altunizade’deki ofisinde gerçekleşen zirvede, kulüpteki son gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Yıldırım, olağanüstü kongrenin tarihi ve Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin başlattığı imza kampanyasıyla ilgili düşüncelerini ifade etti.

Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a, “Seçim yapılması için imza toplamak demokratik bir hak. Olağanüstü kongre kararı almanız doğru, ancak eylül ayı çok geç. İmza toplanmasını beklemeden haziran ayında seçime gitmeniz daha iyi olur” dediği öğrenildi. Koç’un ise, “Konuyu tekrar değerlendireceğim. Basketbol takımımızın Dörtlü Final maçlarından sonra sizinle bir daha görüşelim” cevabını verdiği belirtildi. Koç, Yıldırım ile önümüzdeki hafta yapacağı görüşmenin ardından kongrenin tarihi ile ilgili son kararını verecek.

Haberin Devamı