×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye birlik çağrısı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Hakan Safi
Aziz Yıldırımdan Ali Koç ve Hakan Safiye birlik çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 20:59

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz, başkanlık seçimindeki rakibi Hakan Safi'ye birlik çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile başkan adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu.

Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik çağrısını yineledi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldıFenerbahçe'de Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldıHaberi görüntüle

Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Hakan Safi

BAKMADAN GEÇME!