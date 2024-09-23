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Aziz Yıldırım'dan açıklama: Mümkün olmayan yalan ifadeler

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Aziz Yıldırımdan açıklama: Mümkün olmayan yalan ifadeler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 22:13

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada hakkında çıkan ifadeleri yaptığı açıklamayla yalanladı.

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada hakkında çıkan ifadeleri yalanlayarak, "Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır" dedi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak sosyal medyada kendi ismi kullanılarak yazılanları yalanladı. Yıldırım, "Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır. Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir" ifadelerine yer verdi.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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