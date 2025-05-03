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Aziz Yıldırım'dan açıklama: Bu bilgiler doğru değildir

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Futbol
Aziz Yıldırımdan açıklama: Bu bilgiler doğru değildir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 00:05

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması;

Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır.

Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Futbol

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