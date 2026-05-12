Aziz Yıldırım'dan 30 milyonluk golcü! Ödemeye hazır

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 10:55

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın transfer parolası belli oldu.

Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlığın ardından 2018’de Ali Koç’a seçimi kaybetmişti. Yıldırım, 2024’te Jose Mourinho vaadiyle yeniden aday olmuş ancak Koç da hemen ardından Portekizli hocayla anlaşıp kongreyi yeniden kazanmıştı. Yıldırım sonraki süreçte bir daha başkanlığı düşünmediğini açıklasa da şampiyonluğun yeniden Galatasaray’a kaybedilmesiyle birlikte kolları bir kez daha sıvadı.

30 MİLYONU ÖDEMEYE HAZIR

2014’ten beri süren hasreti bitirmek için kolları sıvayan efsane başkan, çok güçlü bir kadro kurmaya kararlı. Aziz Yıldırım, transfere golcüden başlamak istiyor. Listenin ilk sırasında Dortmund’un gol makinesi Serhou Guirassy var.

30 yaşındaki forvet bu yaz ayrılmaya hazır. Alman ekibinin bonservis beklentisinin 30 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi. Aziz Yıldırım, bu rakamı ödemeye hazır.

KALEYE OBLAK

Yıldırım, Guirassy ile kongre öncesinde söz kesmenin peşinde. Efsane başkan, seçim sürecinde başta Guirassy olmak üzere en az 3 transferi bitirip duyurmayı planlıyor. Jan Oblak, Romelu Lukaku, Alexander Sörloth, Kim Min-jae gibi isimler de Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alıyor.

YÖNETİM KURULU ŞEKİLLENİYOR

Aziz Yıldırım, kongre öncesi Nihat Özdemir’in ‘maddi_manevi’ desteğini aldı. Yıldırım’ın yönetim listesi de şekilleniyor. Adaylıktan çekilen Barış Göktürk’ün yanı sıra Nihat Özbağı, Ömer Onan, Mahmut Uslu ile Oğuz Çetin’in yer alması bekleniyor. Öte yandan seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’da bilboardlara Aziz Yıldırım afişleri asılmaya başladı. ‘Bizim Fenerbahçemiz’ sloganı kullanılırken, 20 yıllık başkanlık döneminde tüm branşlarda kazanılan 92 kupaya vurgu yapıldı.

