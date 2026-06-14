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Aziz Yıldırım'dan 3 transfer! Eski yıldız dönüyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırımdan 3 transfer Eski yıldız dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 13:08

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın listesinde Fenerbahçe2nin eski yıldızı da var.

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Fenerbahçe’de transfer çalışmalarında rota savunma hattına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından transfer operasyonuna resmen start verecek.

Aziz Yıldırımdan 3 transfer Eski yıldız dönüyor

Sarı-Lacivertliler’de hedef, yeni sezon kampı başlamadan önce savunma bölgesindeki eksikleri büyük ölçüde gidermek.

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Aziz Yıldırımdan 3 transfer Eski yıldız dönüyor

KIM MIN-JAE YENİDEN GÜNDEMDE

Yönetimin ilk gündem maddesi stoper transferi olacak. Teknik heyet ve scouting ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda üç isim ön plana çıktı. Listenin üst sıralarında eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile Fulham forması giyen Calvin Bassey yer alıyor. Her iki oyuncu için de temaslar sürerken, yönetimin şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

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Aziz Yıldırımdan 3 transfer Eski yıldız dönüyor

AKE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Alternatifler arasında ise Manchester City’nin tecrübeli savunmacısı Nathan Aké bulunuyor. Hollandalı yıldızın durumu da yakından takip ediliyor. Sarı-Lacivertliler yalnızca stoper bölgesine değil, sol bek hattına da takviye yapmayı planlıyor.

Aziz Yıldırımdan 3 transfer Eski yıldız dönüyor

GRIMALDO MESAİSİ YOĞUNLAŞIYOR!

Bu noktada uzun süredir gündemde olan Alejandro Grimaldo için girişimlerin hızlandırılması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde oyuncu tarafı ve kulübüyle yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, gelecek hafta içerisinde savunma transferlerini sonuçlandırarak kadro planlamasının diğer bölümlerine geçmek istiyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Aziz Yıldırım

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