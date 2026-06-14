Aziz Yıldırım'dan 3 transfer! Eski yıldız dönüyor

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Fenerbahçe’de transfer çalışmalarında rota savunma hattına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından transfer operasyonuna resmen start verecek.

Sarı-Lacivertliler’de hedef, yeni sezon kampı başlamadan önce savunma bölgesindeki eksikleri büyük ölçüde gidermek.

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KIM MIN-JAE YENİDEN GÜNDEMDE

Yönetimin ilk gündem maddesi stoper transferi olacak. Teknik heyet ve scouting ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda üç isim ön plana çıktı. Listenin üst sıralarında eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile Fulham forması giyen Calvin Bassey yer alıyor. Her iki oyuncu için de temaslar sürerken, yönetimin şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

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AKE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Alternatifler arasında ise Manchester City’nin tecrübeli savunmacısı Nathan Aké bulunuyor. Hollandalı yıldızın durumu da yakından takip ediliyor. Sarı-Lacivertliler yalnızca stoper bölgesine değil, sol bek hattına da takviye yapmayı planlıyor.

GRIMALDO MESAİSİ YOĞUNLAŞIYOR!

Bu noktada uzun süredir gündemde olan Alejandro Grimaldo için girişimlerin hızlandırılması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde oyuncu tarafı ve kulübüyle yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, gelecek hafta içerisinde savunma transferlerini sonuçlandırarak kadro planlamasının diğer bölümlerine geçmek istiyor.