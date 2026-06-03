Aziz Yıldırım'a transferden cevap: 10 milyon Euro!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde yer alan Malang Sarr’ın sarı-lacivertli takımdan toplamda 10 milyon Euro’luk bir paket talep ettiği iddia edildi.

Lens forması giyen Fransız stoperin ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, oyuncu cephesinin yıllık ücret ve imza parasıyla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir paket talep ettiği öne sürüldü. Lens’te geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Malang Sarr, savunma performansıyla birlikte 1 kez ağları havalandırdı.

Malang Sarr, sol stoper için Yıldırım’ın tek düşündüğü isim değil...

SOL STOPERDE iKi ALTERNATi

Manchester City’den Nathan Ake ve Fulham’dan Calvin Bassey de Yıldırım’ın listesinde yer alırken bu iki isimle de görüşmeler sürüyor.

Haberin Devamı

Öte yandan dün TV100’e açıklamalar yapan Yıldırım, “UEFA ile görüştüm, ‘60 milyon euro limitiniz var’ dediler. İki oyuncuyla görüşüyoruz, son aşamaya geldik. Oğuz Çetin ve ekibi şu anda çalışıyorlar. Yarın öğlen bile açıklayabilirim. Teknik direktör kararını ise henüz vermedik” dedi.