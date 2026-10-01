Aziz Yıldırım'a mahkemeden 3. kez ret

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Acun Ilıcalı’ya ait locayla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın tasarruf girişimine yönelik açılan dava için mahkeme 3. kez ret kararı verdi.

Ilıcalı’nın avukatı Hakan Öncel yaptığı açıklamada, “Yıldırım’ın şirketi adına sunulan dilekçede, Ilıcalı’nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026’da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı iddia edilmiştir.

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Yargıyı yanıltma maksadıyla F.Bahçe’nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanılması yönünde şüphe sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.