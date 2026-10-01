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Aziz Yıldırım'a mahkemeden 3. kez ret

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Acun Ilıcalı
Aziz Yıldırıma mahkemeden 3. kez ret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

Acun Ilıcalı'nın Chobani Stadı'ndaki locası ile ilgili davada yeni karar açıklandı.

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Acun Ilıcalı’ya ait locayla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın tasarruf girişimine yönelik açılan dava için mahkeme 3. kez ret kararı verdi.

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Ilıcalı’nın avukatı Hakan Öncel yaptığı açıklamada, “Yıldırım’ın şirketi adına sunulan dilekçede, Ilıcalı’nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026’da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı iddia edilmiştir.

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Yargıyı yanıltma maksadıyla F.Bahçe’nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanılması yönünde şüphe sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Acun Ilıcalı

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