×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım'a büyük şok! Yönetim kurulu listesinde çekildi, Ali Koç'a destek açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Aziz Yıldırıma büyük şok Yönetim kurulu listesinde çekildi, Ali Koça destek açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 18:05

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Kemal Fatih Aslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Yıldırım'ı desteklemeyeceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olağan seçimli kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden olan Kemal Fatih Aslan, yaptığı açıklamayla Yıldırım'ı desteklemeyeceğini belirtti.

Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yapılan açıklamalar nedeniyle tansiyon yükselirken Aziz Yıldırım'ın açıkladığı yönetim kurulu listesinde bir ayrılık yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almanın onur verici olduğunu kaydeden Kemal Fatih Aslan, listeye bilgisi dahilinde alınmadığını belirterek Yıldırım'ı değil, mevcut Başkan Ali Koç'u destekleyeceğini ifade etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli Szymanskiden milli takım kampında Mourinho açıklaması ve transfer itirafı: Arkadaşımı ikna etmeye çalışıyorum | Eğer takımdan ayrılmazsam...Fenerbahçeli Szymanski'den milli takım kampında Mourinho açıklaması ve transfer itirafı: 'Arkadaşımı ikna etmeye çalışıyorum' | 'Eğer takımdan ayrılmazsam...'Haberi görüntüle

Kemal Fatih Aslan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Fenerbahçe Ailem,

23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur.

Haberin Devamı

Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum.

Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!