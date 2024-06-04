Aziz Yıldırım'a büyük şok! Yönetim kurulu listesinde çekildi, Ali Koç'a destek açıkladı

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olağan seçimli kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden olan Kemal Fatih Aslan, yaptığı açıklamayla Yıldırım'ı desteklemeyeceğini belirtti.

Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yapılan açıklamalar nedeniyle tansiyon yükselirken Aziz Yıldırım'ın açıkladığı yönetim kurulu listesinde bir ayrılık yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almanın onur verici olduğunu kaydeden Kemal Fatih Aslan, listeye bilgisi dahilinde alınmadığını belirterek Yıldırım'ı değil, mevcut Başkan Ali Koç'u destekleyeceğini ifade etti.

Kemal Fatih Aslan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Fenerbahçe Ailem,

23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur.

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Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum.

Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum."