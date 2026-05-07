Aziz Yıldırım, Yaz ve Fenerbahçeli diğer çocuklar için başkanlığa aday!

Haberin Devamı

Aziz Yıldırım eğer Fenerbahçe'de ilk yıl şampiyon olursa 2027'de yeniden başkanlığa aday olacak.

1-) Aziz Yıldırım neden aday oldu? Motivasyonu neydi? 1 yıllığına mı?

· Hayır, Aziz beyin 1 yıllığına geleceğine inanmıyorum. Eğer ilk yıl şampiyon olursa 2027’de yeniden aday olacaktır. Motivasyon konusuna gelince... Aziz Yıldırım, kendisi ile özdeşleştirmiş kulübü. Yönetim tarzından tutun, transferlere kadar tepeden tırnağa kendisinden başka kimsenin başarılı olacağına inanmıyor. Çok sevgili kızı Yaz’ın da bir şampiyonluk görmesini, kendi başkanlığı döneminde onun da bu sevinci tüm Fenerbahçeli çocuklarla birlikte yaşamasını istiyor. Temel motivasyonu çocuklar.

Haberin Devamı

Futbol aklı Aykut Kocaman

2-) Aykut Kocaman ismi çok öne çıkıyor. Kocaman teknik direktör mü futbol aklı mı? Kocaman bir kongre kozu olabilir mi?

· Çok saygı duyduğum, çok beğendiğim, tümüyle Fenerbahçe değerlerini temsil eden bir isim Aykut Kocaman. Bence futbol aklı olarak kalacaktır.

Çünkü Aykut Kocaman gelişen bir takım yaratmak ister. Onun için zamana ihtiyaç var. Oysa Fenerbahçe’nin zamanı yok. Çünkü Aziz beyin sloganı “Hemen bu yıl şampiyonluk.”

Gözden Kaçmasın Sergen Yalçın istifadan döndü! Haberi görüntüle

Eleştiriler Mehmet Ali Aydınlar’ı üzdü

3-) Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi?

· Futbolda alıştığımız karakterlerden biri değil Mehmet Ali Aydınlar. Sakin bir güç. Ama hak etmediği eleştirilere karşı da kırılgan. Fenerbahçe her kapısını çaldığında milyonlarca Euro’yu hiç düşünmeden veren bir insan. Buna rağmen hiç hak etmediği eleştiriler onu yordu ve üzdü. Çekilmesinin temel nedeni bu.

Yıldırım için seçim çantada keklik değil

Haberin Devamı

4-) Aziz Yıldırım’ın seçilme şansı nedir? Camia ne düşünüyor?

· Aziz beyi isteyenler kadar istemeyenler de var. 60 bini aşkın üyenin 30 bini oy kullanır. Ali Koç’a karşı son seçimde 11 bin civarında oy almıştı Aziz Yıldırım. Bu oy oranını korur. Hakan Safi ise sessiz güç. Ali Koç’un desteğini alırsa (ki uzak bir ihtimal değil) şansı yükselir. Aziz Yıldırım için bu seçim çantada keklik değil. Değişim isteyenler çok fazla.

Ya Ali Koç sponsorlukları geri çekerse!

5-) Ali Koç aday olur mu?

Gözden Kaçmasın Arda Turan mucize peşinde! Haberi görüntüle

· Ali Koç’un aday olacağını sanmıyorum. Doğrusuu söylemek gerekirse hiç hak etmediği eleştiriler aldı. Fenerbahçe’nin mali yapısının sadece kış dönemi transferleriyle nasıl darmadağın olduğunu gördük. Ali beyin oluşturduğu o finansal kaleden eser kalmadı. Fenerbahçe’nin şimdi paraya ihtiyacı var. Nasıl bulunacak bilmiyorum. Ali bey ile Aziz bey arasındaki tartışmaları düşünüyorum da, Koç sponsorlukları geri çekerse Ali beyi suçlayabilir misiniz?

Haberin Devamı

FUTBOLDA 13 KUPA KALDIRDI

· Aziz Yıldırım’ın başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Fenerbahçe, Süper Lig’de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.

· Yıldırım başkanlığında Baric’le başlayıp Löw, Daum, Zico, Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal’ın da aralarında bulunduğu 17 hoca ile çalıştı.

· 2018’de başkanlık seçiminde Ali Koç ile rakip oldu. Koç 16 bin 092 oy alırken 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığı bitti.

Gözden Kaçmasın Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor! Listede 1 Türk Haberi görüntüle

6 Süper Lig

3 TFF Süper Kupa

2 Türkiye Kupası

1 Başbakanlık Kupası

1 Atatürk Kupası