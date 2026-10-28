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Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal gece saatlerinde kaza yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Aziz Yıldırım#İsmail Kartal#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 10:50

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından önce Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra'nın çıkışında ufak bir kaza geçirdi. Ardından da Samandıra'dan Anadolu Kavağı'na doğru giden İsmail Kartal'ın kaza yaptığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Alınan sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan İsmail Kartal için Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Samandıra'da toplandı. Kartal'ın geleceğinin konuşulduğu toplantı sona erdi ve karar belli oldu.

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

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FENERBAHÇE VEDA ETTİ
Kulüpten yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı için İsmail Kartal’a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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BAŞKAN AZİZ YILDIRIM KAZA YAPTI
Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken bir arabaya sürttü. Bu ufak kaza anı sosyal medyada gündem olurken Yıldırım, çarptığı aracın tüm masraflarının karşılayacağını bildirdi.

Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal gece saatlerinde kaza yaptı

İSMAİL KARTAL DA KAZA YAPTI
Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından bu kez de İsmail Kartal'dan haber geldi. Tecrübeli hocanın, Anadolu Kavağı'ndaki evine dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı. Kazada İsmail Kartal'da ve diğer sürücüde sağlık sorunu olmadığı ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal gece saatlerinde kaza yaptı

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#Aziz Yıldırım#İsmail Kartal#Fenerbahçe

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