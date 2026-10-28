Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal gece saatlerinde kaza yaptı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Alınan sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan İsmail Kartal için Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Samandıra'da toplandı. Kartal'ın geleceğinin konuşulduğu toplantı sona erdi ve karar belli oldu.

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Kulüpten yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı için İsmail Kartal’a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Haberin Devamı

Kamuoyuna Duyuru https://t.co/OBQus4dmii — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 27, 2026

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM KAZA YAPTI

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken bir arabaya sürttü. Bu ufak kaza anı sosyal medyada gündem olurken Yıldırım, çarptığı aracın tüm masraflarının karşılayacağını bildirdi.

İSMAİL KARTAL DA KAZA YAPTI

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından bu kez de İsmail Kartal'dan haber geldi. Tecrübeli hocanın, Anadolu Kavağı'ndaki evine dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı. Kazada İsmail Kartal'da ve diğer sürücüde sağlık sorunu olmadığı ortaya çıktı.