×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den karar! Ortak transfer adayı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Hakan Safi
Aziz Yıldırım ve Hakan Safiden karar Ortak transfer adayı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:48

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak seçime çevrildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin dev seçim öncesi transfer planları belli oldu. Her iki adayın da kaleci için ortak isimde birleştiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe camiası tamamen 6-7 Haziran’daki olağanüstü seçimli genel kurula kilitlenmiş durumda. İki başkan adayı da vaatlerini açıklıyor. Ancak taraftarların en çok merak ettiği konu, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yapacağı transferler.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safiden karar Ortak transfer adayı

Üyelerin beklentisi de her iki adayın kongre yaklaşırken anlaşma sağladıkları isimlerden bazılarını duyurmaları. Her iki başkan adayı da transfer görüşmeleri için gaza bastı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safiden karar Ortak transfer adayı

ORTAK ADAY JAN OBLAK

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçimden önce transferde yıldız savaşlarında karşı karşıya gelmiş durumda. Ederson ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kalede Jan Oblak, her iki başkan adayının da 1 numaralı hedefi konumunda. Aziz Yıldırım cephesi B planı olarak, Aston Villa ile Avrupa Ligi’ni kazanan Emiliano Martinez ile de temasa geçti.

Haberin Devamı

Aziz Yıldırım ve Hakan Safiden karar Ortak transfer adayı

DEFANSA KIM MIN-JAE

Bayern Münih’in yıldızı Kim min-jae’nin geri dönmesi için de iki başkan adayı kolları sıvamış durumda. Bayern Münih ile görüşmeler başladı. Alman devinin 25 milyon Euro’luk bonservis beklentisi karşılanacak ancak Güney Koreli savunmacının yıllık net 8 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Razvan Lucescu ile anlaştı Şartlı ayrılıkBeşiktaş, Razvan Lucescu ile anlaştı! Şartlı ayrılıkHaberi görüntüle

Aziz Yıldırım ve Hakan Safiden karar Ortak transfer adayı

AZİZ YILDIRIM'DAN FORVETE YILDIZLAR

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, hücum hattında farklı isimlerin peşinde. Yıldırım; Serhou Guirassy, Randal Kolo Muani ve Alexander Sörloth gibi isimlerin peşinde. Efsane başkan, üyelerle hemen her buluşmasında en az 2 santrfor alacağının altını çiziyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta transfer atağı sağdan başlayacakBeşiktaş'ta transfer atağı sağdan başlayacak!Haberi görüntüle

Aziz Yıldırım ve Hakan Safiden karar Ortak transfer adayı

Haberin Devamı

HAKAN SAFİ LEAO'YU İSTİYOR

Hakan Safi’nin hayali Rafael Leao... Dünyaca ünlü yıldız Milan’dan ayrılacak. Safi, Portekizli hücum oyuncusunu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Hakan Safi ayrıca Marsilya’nın satış listesine koyduğu Mason Greenwood’un da peşinde.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Real Madridin yıldızını istiyor İşte planGalatasaray, Real Madrid'in yıldızını istiyor! İşte planHaberi görüntüle

Aziz Yıldırım ve Hakan Safiden karar Ortak transfer adayı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Hakan Safi

BAKMADAN GEÇME!