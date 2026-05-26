Aziz Yıldırım 'UEFA küme düşürür' sözlerine açıklık getirdi

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Sports Digitale canlı yayınında, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'UEFA küme düşürür" sözlerine ve harcama limiti konusuna açıklık getirdi.

Limit konusunu UEFA ile konuştuğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, 'ihlaller var' diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık. 60 milyon euroya kadar, şu andaki duruma göre, bu değişebilir, 60 milyon euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar." şeklinde konuştu.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz UEFA'dan küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.