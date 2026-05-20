Aziz Yıldırım transferde 2 bombayı birden patlatıyor!

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık görevi 2018’de sona eren Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel seçimde şampiyonluk hasretine son vermek için 1 yıllığına geri dönmek için üyelerden oy istiyor.

SIDIKI CHERIF'İ ELEŞTİRDİ

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Sidiki Cherif transferi nedeniyle yönetimi eleştiren Aziz Yıldırım, forvet hattını iki önemli isimle takviye etmeyi planlıyor.

İLK ADAY SERHOU GUIRASSY

Listenin ilk sırasında Serhou Guirassy var. Sadettin Saran Yönetimi de kongre kararı almadan önce Dortmund’un gol makinesi için girişimlere başlamıştı. Aziz Yıldırım’ın, Saran’ın sunduğu teklifi devam ettirdiği kaydedildi. Guirassy, bu yaz takımından ayrılacak.

TOTTENHAM DA PEŞİNDE

Ancak Tottenham da Malili yıldızın peşinde. Premier Lig’de kalma yolunda önemli bir adım atan lacivert-beyazlılar, 30 yaşındaki forvete bir an önce imza attırmak istiyor. Aziz Yıldırım için 6-7 Haziran’daki seçimi beklemek zorunda olması en önemli dezavantaj. Buna rağmen cazip bir teklifle Guiarssy’nin beklemesini sağlamayı planlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU!

Serhou Guirassy, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golle gol krallığını Raphinha ile paylaşmıştı.

DİĞER ADAY GONÇALO RAMOS

Efsane başkanın forvetteki bir diğer hedefi ise Gonçalo Ramos. Portekizli yıldız, PSG’de düzenli forma şansı bulamıyor. Hem Ramos hem de Fransız devi, ayrılığa sıcak bakıyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ANLAŞMA ZEMİNİ ARANIYOR!

Aziz Yıldırım ve kurmayları, 24 yaşındaki golcü için girişimlere başladı. Ancak Portekiz Milli Takımı’na seçilen Ramos’un transferi, Dünya Kupası sonrasına kalacak gibi görünüyor. Yıldırım, oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdürüp en azından anlaşma zemini için ilerleme kaydetmenin peşinde.