Aziz Yıldırım teknik direktör adayını belirledi! İşte seçilmesi halinde Fenerbahçe'nin başına getireceği o isim

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 13:07

Fenerbahçe'nin Haziran ayında yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda kararını verdi.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından Başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Barış Göktürk ve Hakan Safi başkanlığa adaylıklarını açıklamış, yine ismi başkan adaylığı için geçen Mehmet Aydınlar ise aday olmama kararı aldığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım da bugün yaptığı yazılı açıklamada başkan adaylığını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYINI BELİRLEDİ

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrasında başkan adayları Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün listelerinde birçok teknik direktörün isminin olduğu ve görüşmelerde bulundukları gündeme gelmişti.

Aziz Yıldırım'ın ise bu konuda kararının çok net olduğu, seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Aykut Kocaman'a emanet edeceği ifade ediliyor.

ÜÇÜNCÜ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'yi 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında iki farklı dönemde çalıştıran Aykut Kocaman, göreve gelmesi halinde sarı-lacivertli takımdaki 3. dönemini yaşayacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında toplam 197 maça çıkan Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda 119 galibiyet, 41 beraberlik ve 37 mağlubiyet yaşayarak 2.02 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 395 gol atarken (maç başı ortalaması 2 gol), kalesinde ise 210 gol (maç başı ortalaması 1,06 gol) gördü.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında olduğu dönemlerde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.

5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Fenerbahçe'deki ikinci döneminden sonra yaklaşık 1,5 yıl Konyaspor'u, 8 ay da Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, Ekim 2021'den bu yana herhangi bir kulüp çalıştırmadı.

