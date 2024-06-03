Aziz Yıldırım teklifteki detaya dikkat çekti! Jose Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün 8- 9 Haziran'daki seçimli genel kurulu öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamasına dair konuşan Aziz Yıldırım, çarpıcı ifadeler kullandı.

L1 Üçgen'e konışan Aziz Yıldırım, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimine yaptığı "Mourinho'yu getirirseniz ücretinin yarısını ben ödeyeceğim" teklifine de açıklık getirdi.

Mourinho transferinin fikir babası olduğunu belirten Yıldırım, "Mourinho'yu ben aslında 2003-2004 sezonunda getirmek istedim. Daha önce kulüple ilgili yaptığım bir röportajda İsmail Kartal ile ilgili fikrimi sordular 'Söylemeyeyim' dedim. 'Kimi düşünüyorsun?' dediler, 'Mourinho' dedim. Biz ona '3 aday var kim seçilirse seçilsin muhakkak Fenerbahçe'ye gel' dedik. Son olarak Önder Bey ve Mahmut Bey menajeriyle rakamsal değerlere kadar anlaştı. Bir anlaşma hazırlayacaklardı, ancak yetkimiz olmadığı için seçilirsek diye hazırlayacaktık sözleşmeyi. Sonra bunlar devreye girdiler. Mourinho bana, ayrılan başkan adayı ile telefonda görüştüğünü açıkladı. 'Salı günü de Branco gelip Mendes ile görüşecek' dedi. Ne zaman ben 'Görüşeceğim' dedim, gidip anlaştılar. Onlar getirdiler ama Ali Bey, Mersin'deki kongre üyelerine gittiğinde 'İsmail Kartal'ı güçlendirip devam edeceğiz' demişti, aniden buraya döndüler. Allah razı olsun, bundan rahatsız değiliz biz."

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"MAYISTA BULUŞTUK, 2 SAAT SOHBET ETTİK"

Portekizli teknik adamla yapılan ilk görüşmeyi anlatan Yıldırım, "Mourinho ile mayısta buluştuk, 2 saat sohbet ettik. Kendisi bana 'Seçime gidiyorsunuz, bunun için ne düşünüyorsunuz? Beni bir aday aradı, telefonda konuştuk.' dedi. Çekilen aday... Branco'nun Mendes'ten randevu aldığını ve görüşeceğini söyledi. 'Gayet doğal, problem yok. Benim amacım senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedim." diye konuştu.

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"BEN 2+1 YIL TEKLİF ETTİM"

Mourinho ile yapılan görüşmelerde konuşulan ücret ve koşullar hakkında açıklamalar yapan Aziz Yıldırım, "Mourinho, menajeriyle bizim arkadaşların görüşmesini istedi, biz de 'Olur' dedik. Öbür hafta gittiler, menajeriyle oturdular, konuştular ve her şartta anlaştık. Ben 2+1 yıl teklif ettim, 2 senede şampiyon olursa 3. sene de otomatik olarak uzayacak diye. Getireceği 3-4 tane yardımcı vardı, bir de Türk yardımcı istiyordu. Bunların ve kendisinin ücretinin toplamı için biz '14.5' dedik, onlar '15.5' dedi ve 15'te buluştuk. Biz 15.5 milyon Euro vermeyi kendisinin menajerine deklare ettik. Diğer masrafları, menajerlik ücretlerini de bilahare konuşacaktık. Avukatı sözleşme hazırlayacaktı, bizimkiler beklemeden geldiler. Tazminat koymak istediler; 'Seçilirsek almayız' diye. 'Hayır' dedik, seçim malzemesi olarak kullanmayacağız. 'Biz seni Fenerbahçe'nin başında görmek istiyoruz' dedik." dedi.

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"ÖNEMLİ OLAN GELMESİYDİ"

Yıldırım, "Seçilmesem de yarısını ödemeyi taahhüt ederim" ifadesi hakkında, "Bu şekilde süreç yürürken Ali Beyler devreye girdiler. Ben nasıl anlaştıklarını bilemem. Önemli olan gelmesiydi. Onları da tebrik ediyorum getirdikleri için. İnşallah seçiliriz. Seçilince istediğimiz bir teknik direktörle biz yola devam ederiz. Oradaki ifademi okuyayım ben size; 'Yönetime teklifim. 9 Haziran'dan seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa bizden konuyu yürütecek arkadaşlarla beraber gidip beraber imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam eder, o seçilirse onunla devam eder. Ben seçimi kaybedersem Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum.' Nasıl? Beraber gidip anlaşırsak. Onlar kendileri gitti anlaştılar. Neye anlaştıklarını da bilmiyorum. O kendi konuları. Onlar kendileri gitti anlaştılar. Neye anlaştıklarını da bilmiyorum. O kendi konuları" açıklamasını yaptı.