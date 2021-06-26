Aziz Yıldırım teklif etti, Galatasaray resmen açıkladı! Ali Koç, basketbol... - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Spor Arena Detay - Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, basketbol takımının şirket haline getirilmesi durumunda o şirketi almaya talip olduğunu açıklarken mevcut başkan Ali Koç, Genel Kurul'da bu teklife yanıt verdi. Galatasaray ise dün yaptığı resmi açıklamayla Aziz Yıldırım'ın bahsettiği modeli hayata geçirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan basketbol takımının A.Ş. haline getirilmesi durumunda 30-35 milyon euroluk bütçeyle takımı almaya talip olduklarını ve organizasyonun başına da Zeljko Obradovic'i getireceklerini açıklamıştı.

Yıldırım, "Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm. Şartım AŞ getireceksin, yönetimi bizim arkadaşlar olacak. Her sene Final Four yaparız. AŞ'yi kuruyoruz desinler, bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon euro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini" ifadelerini kullanmıştı.

OBRADOVIC PARTİZAN'A İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Partizan'a geri döndü. Sırbistan ekibi, Obradovic ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. 28 Haziran Pazartesi günü imza töreni gerçekleştirileceği açıklandı.

ALİ KOÇ'TAN CEVAP: BİR KURUŞ VERMEDİNİZ, TEKLİFİNİZİ DİNLEMEK İSTERİZ

Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın transferler, basketbol şubesi ve diğer konulardaki eleştirilerine ise şu yanıtı verdi:

"Yaptığımız her transferi denk bütçeyle yaptık. Sizler iyi biliyorsanız bizden önce 6 yılda transfer zararı 100 milyon avro. Borçla gayrimenkul alınmış. Hepsi ipotekli. Ama bunları gözünüze bakarak tartışmak istiyorum. Basketbol şubesiyle ilgili teklifinizi dinlemek isteriz. Kulübün içinde olmadan da destek sağlayabilirsiniz. FenerOl'a bir kuruş para vermediniz. Olabilir, 'Yeni yönetimi sevmiyoruz' diyebilirsiniz. Üniversite için bize 7 mektup yolladınız, bir lira bağışta bulunmadınız."

GALATASARAY KULÜBÜ AZİZ YILDIRIM'IN BAHSETTİĞİ MODELİ UYGULADI



Galatasaray Kulübü, "Basketbol AŞ" kurarak yönetimini ana sponsor olan NEF'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'a verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol AŞ kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımı'mız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak." denildi.

Galatasaray camiasına bir söz verdiklerinin kaydedildiği açıklamada, "Şimdi bu sözü tutma zamanı. Yenilmez Armada artık NEF sponsorluğunda yeni başarılar için sahaya çıkacak ve çok şey başaracak. Basketbol ana sponsorumuz NEF." ifadeleri kullanıldı.