Aziz Yıldırım, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'le yemekte buluştu

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Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve alesi, Fenerbahçe Kürek Takımı'nın eski sporcusu ve Survivor'da şampiyonluğa ulaşan Ogeday Girişken'le yemekte buluştu.

Ogeday Girişken, 2017'nin ardından katıldığı 2024 Survivor'da da şampiyonluğa ulaşmıştı.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Türk kürek sporcusu ve oyuncu Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

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Yarışmanın başlamasının ardından parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı.

Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. 2019 yılında Savaşçı dizisinde canlandırdığı "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakteriyle ön plana çıktı.