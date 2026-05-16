Aziz Yıldırım: 'Şampiyon yapıp bırakacağım!'

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 20:21

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, seçilmesi halinde Süper Lig şampiyonluğu yaşatıp bırakacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları;

"20 SENE SONRA FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ"

Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım

"GEREKİRSE SOYUNMA ODASINA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız.

"ŞAMPİYON YAPIP BIRAKACAĞIM"

Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor. Tek hedefimiz başarılı olmak. Bu başarı da şampiyonluktur.

