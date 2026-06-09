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Aziz Yıldırım, Real Madrid'den transfer istiyor! Tarih belli oldu

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#Aziz Yıldırım#Transfer Haberleri#Real Madrid
Aziz Yıldırım, Real Madridden transfer istiyor Tarih belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 08:37

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, transfer için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel seçimde aldığı 17 bin 245 oyla birlikte başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına başladı.

Aziz Yıldırım, Real Madridden transfer istiyor Tarih belli oldu

BRAHIM DIAZ BOMBASI

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Taraftarı heyecanlandıracak bomba Brahim Diaz. Kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Real Madrid’in 26 yaşındaki yaşındaki yıldızı için ilk adımın bu hafta atılacağı öğrenildi. Diaz, Fas ile Dünya Kupası’nda. Ancak menajeriyle görüşme gerçekleştirilecek.

Aziz Yıldırım, Real Madridden transfer istiyor Tarih belli oldu

SAĞ BEKTE İLK HEDEF ZEKİ ÇELİK

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Aziz Yıldırım, sağ bek pozisyonuna takviye yapacaklarını açıklamıştı. Listenin ilk sırasında Zeki Çelik var. Dünya Kupası kadrosunda bulunan Milli oyuncunun Roma ile sözleşmesi sona erdi. Zeki, henüz geleceğiyle ilgili kararını vermiş değil. 29 yaşındaki sağ beke İtalya’dan başka takımların da ilgisi var.

Aziz Yıldırım, Real Madridden transfer istiyor Tarih belli oldu

BÜYÜK HAYAL KIM MIN-JAE

Sarı-Lacivertliler, mutlaka sol stoperi de güçlendirmek istiyor. Bu bölge için oluşturulan listede önemli isimler var. Yönetimin hayali Kim min-jae’ye yeniden Çubuklu formayı giydirmek. Diğer alternatifler Fulham’da görev yapan Calvin Bassey ve Lens ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr.

Aziz Yıldırım, Real Madridden transfer istiyor Tarih belli oldu

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#Aziz Yıldırım#Transfer Haberleri#Real Madrid

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