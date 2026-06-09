Aziz Yıldırım, Real Madrid'den transfer istiyor! Tarih belli oldu

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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel seçimde aldığı 17 bin 245 oyla birlikte başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına başladı.

BRAHIM DIAZ BOMBASI

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Taraftarı heyecanlandıracak bomba Brahim Diaz. Kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Real Madrid’in 26 yaşındaki yaşındaki yıldızı için ilk adımın bu hafta atılacağı öğrenildi. Diaz, Fas ile Dünya Kupası’nda. Ancak menajeriyle görüşme gerçekleştirilecek.

SAĞ BEKTE İLK HEDEF ZEKİ ÇELİK

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Aziz Yıldırım, sağ bek pozisyonuna takviye yapacaklarını açıklamıştı. Listenin ilk sırasında Zeki Çelik var. Dünya Kupası kadrosunda bulunan Milli oyuncunun Roma ile sözleşmesi sona erdi. Zeki, henüz geleceğiyle ilgili kararını vermiş değil. 29 yaşındaki sağ beke İtalya’dan başka takımların da ilgisi var.

BÜYÜK HAYAL KIM MIN-JAE

Sarı-Lacivertliler, mutlaka sol stoperi de güçlendirmek istiyor. Bu bölge için oluşturulan listede önemli isimler var. Yönetimin hayali Kim min-jae’ye yeniden Çubuklu formayı giydirmek. Diğer alternatifler Fulham’da görev yapan Calvin Bassey ve Lens ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr.