Aziz Yıldırım: 'Prensipte anlaştığım golcüler var'

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör çalışmaları hakkında konuştu.

Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Hoca konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Aykut Kocaman da bunlardan biri. Üç yabancı ile görüşmeler yapılıyor. Şampiyon olmak için yola çıkıyoruz, hocanın da bizimle olması lazım! Beraber transfer yapıp, beraber ilerleyeceğiz! Jose Mourinho'ya bir şey söyleyemezsin! Çok değerli olduğundan yapmayabilir! Bizim hocamız, bizimle çalışacak! Hocaya işi verip, başaramazsa; yönetim olarak biz başaramadı olacağız!

AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi! Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık! Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor! Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler! Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı.

PRENSİPTE ANLAŞTIK

İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştığımız golcüler var, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri.

ŞAMPYON OLABİLİRDİK

Nerelere hangi transferlerin yapılacağını arkadaşlar bana anlattı, çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin futbol takımı kaliteli ama ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları yerine getirirsek, bizim takım çok iyi takım olur! Rakip 3 puan önde bitirdi. Rizespor, Karamgümrük, Alanyaspor maçları... Bunları kaybetmesek, beğenmediğimiz bu takım 6-7 puan önde bitirirdi. Biz eksiklerden dolayı önde bitiremedik.

EDERSON YORUMU

Ederson, Manchester City'de yıllarca oynadı! Defans ile forvetin arası 30 metre. Ederson da hatalı, önündeki de hatalı. Muazzam top atıyor, onu kazanmak lazım! Varsa dertlerini çözmek ve ikna etmek lazım! Gönderdik, zaten parasını ödemişiz. 11 milyon euro ödeyeceğiz. Yeni kaleci alınca bonservis ve maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon euro altında ödersiniz.

TRANSFER BÜTÇESİ

60 milyon euro limitimiz var. Oyuncu satışı, sponsorluklar olursa bu limit artar. Diyelim 20 milyon euro forma önü reklam geliri var, 50 milyon euroya çıkardık. UEFA, bunu inceliyor! 20'den 25'e çıkardık, bunu kabul ediyorlar.

OSIMHEN ETKİSİ YAPACAK

Alacağımız santrforlar Victor Osimhen etkisi yapar! Kaç gol atmışız, onlar kaç gol atmış? İçerideki ruh önemli! Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor ve diğerleri de ona uymaya çalışıyor! Türkiye'de şampiyon olduk, güzel! Avrupa'da da bir şey yapmamız lazım!

STOPER TRANSFERLERİ

20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım! Zaten iki forvet aldıktan sonra bir şey kalmıyor! Stoper de alacağız! Şimdi konuşturacaksınız beni. İki tane stoper alacağız! Biri sol ayaklı olacak, biri benim gibi sağ ayaklı olacak!

22 Haziran'da resmi transfer dönemi açılacak, transferlerin hepsini yapacağız. Dünya Kupası'ndan bir oyuncu alırsak, o biraz geç gelebilir. Onları inceliyorlar ve bana anlatıyorlar.