Aziz Yıldırım neden kazandı, Hakan Safi neden kaybetti?

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Fenerbahçe seçimini yaptı ve Aziz Yıldırım ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Rakibi Hakan Safi’yi de hatırı sayılır bir oy farkıyla geride bıraktı.

Safi için de bir parantez açalım... Başkan seçilmesi halinde milyonlarca dolarlık bir yükün altına girmeye hazırdı. Bu seçime renk ve heyecan kattı. Enerjisi inanılmaz derece yüksekti. Umarım sonuçlar heyecanını ve isteğini kırmaz. Çünkü ilerleyen dönemde Fenerbahçe’nin ona ihtiyacı var

Şimdi gelelim Aziz Yıldırım’a bu seçimi kazandıran görünmeyen aktörlere ve seçim stratejisine...

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FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI SEÇiMLERiNDE CAViT ÇAĞLAR FAKTÖRÜ!

1-) AGRESiF DEĞiL DEFANSiFTi

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Aziz Yıldırım agresif bir başkan profili sergiledi, geçmişteki 20 yıllık başkanlığı döneminde. Eleştiriye tahammülsüz, astığı astık bir başkan profili çizdi. Bu özelliği onun en zayıf karnıydı. Ama bu seçim kampanyasında son derece defansif bir tutum sergiledi. Konuşmasını bile metnin dışına çıkmadan, yazılı kâğıttan okudu. Sözünü esirgemedi ama tartışma ortamı yaratmaktan da kaçındı. Kısacası Fenerbahçe kongre üyelerinin sinir uçlarına hiç dokunmadı.

2-) YÖNETiM LiSTESi DAHA GÜÇLÜYDÜ

Listesi daha güçlüydü. Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir, Mustafa Çağlar, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Selim Kosif gibi isimlerle parladı.

3-) CAViT ÇAĞLAR FAKTÖRÜ

Seçimin öne çıkmayan isimleri de vardı. Cavit Çağlar gibi. Günlerce sayıları binleri aşan kongre üyeleri ile görüştüler. Bir yönetici bu çabalar için, “Süleyman Demirel’den sonra Aziz Bey’i de iktidara taşıdılar” esprisini yaptı.

4-) ÇOK iYi ORGANiZE OLDU

Aziz Yıldırım ve ekibinin bu çabasını yabana atmayın. Seçim öncesi Anadolu’da, özellikle doğu bölgelerinde organize oldular. Binlerce üye İstanbul’a davet edildi oy kullanmaları için.

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5-) OLAĞANÜSTÜ BiR GAYRET

Seçimi Aziz Yıldırım kazandı ama bu sonucun hiç de kolay olmayacağını düşünüyorlardı. “Seçim aslanın ağzında değil, midesinde” diyerek çalıştılar. Bu, Aziz beyin ekibindeki bir ismin ifadesi.

ŞiMDi NE OLUR?

AYKUT KOCAMAN TEKNiK DiREKTÖR





1-) Aykut Kocaman teknik direktör olur (Ki isabetli bir karar olur. F.Bahçe’nin tüm değerlerini temsil eden bir isim).

2-) Volkan Demirel, Kocaman’ın teknik ekibine katılabilir (Bu ikilinin varlığı farklı bir enerji yaratacaktır).

3-) Oğuz Çetin futbol aklı olarak sahada. Ama yalnız değil. Onu destekleyen eski futbolculardan kurulu bir ekip var.

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4-) Stadın büyütülmesi için proje çalışmaları başlar. Nihat Özbağı şimdiden hazır olduğunu olduğunu söyledi.

· SON SÖZ: F.Bahçe’nin başarılı olması sadece F.Bahçeliler için değil, Türk futbolu için çok önemli. Umarım Aziz Yıldırım ve yönetimi yeniden başarılı günlere döner.